本报记者 陈晓航 张慧中 马 菲 刘 刚

全球疫情延宕反复，一些国家的中小企业面临市场萎缩、资金不足、人才紧缺等多重压力。后疫情时代，以大数据、人工智能等数字技术为支撑的新产业新业态将加快发展。一些国家通过多种方式，激发中小企业数字化转型的潜力。

西班牙——

“数字工具包”提供支持服务

为帮助中小企业和个体经营者获得数字化服务和解决方案，西班牙政府于2021年11月启动了“数字工具包”计划，涉及资金总额达30亿欧元。该计划支持对象既包括中小企业，也包括为企业提供数字化转型支持的服务商。预计将有120万至135万家中小企业和个体经营者受益。首批资金5亿欧元于今年2月到位，将重点扶持规模在10至49人的中小企业。

据介绍，受益企业根据规模大小获得不同额度补贴。拥有10至49名员工的企业有望获得1.2万欧元的“数字奖金”，3至9名员工的公司可申领6000欧元，3名以下员工的企业可申领2000欧元。资金可用于企业的网站建设和互联网营销，包括域名托管、网站设计、电子商务和社交网络管理等。

在实施“数字工具包”计划过程中，西班牙政府重视发挥成熟的基础服务提供商的带动作用。例如，西班牙电信为中小企业“量身定制”了超过40种数字解决方案，包括针对中小企业的云服务和网络安全系统，以及为中小企业相关员工进行培训等。

西班牙政府希望通过“数字工具包”计划助力中小企业加快数字化转型。西班牙首相桑切斯去年出席第八届西班牙跨国公司年度大会时表示：“在数字化道路上，我们不能将中小企业抛在后面，因为它们涵盖了众多商业领域，且提供了大部分就业岗位。”

德国——

设立27家中小企业4.0卓越中心

德国政府推出了“数字中心倡议”“中小企业数字化”等项目，为中小企业和初创企业提供数字化所需的专家支持和建议。

“中小企业数字化”项目由德国联邦经济和气候保护部发起。在该项目框架下，全国设立了27家中小企业4.0卓越中心，与来自各地、各领域的约1000名专家合作，通过研讨会、培训课程、实践测试等方式，免费为中小企业提供数字化咨询服务，制定适合其自身发展的数字化战略。项目还陆续设立了诸如数字化手工业、电子化标准、通信、纺织品网络等不同主题的中心，满足不同需求。据不完全统计，该项目已对约6.5万家德国中小企业的数字化转型提供了支持。

费肯舍尔是该项目支持的一个典型案例。这家小型家族烘焙店始创于1625年，目前已有8家门店、85名员工和15名学徒。随着门店和员工数量的增加，原始的员工排班方式已不再适用，烘焙商品种类也急需增加。在中小企业4.0卓越中心的帮助下，烘焙店开发了数字化员工排班系统和计费系统。“数字化为我们节省了宝贵的时间，让我们可以关注更加重要的工作——面包烘焙和最美味的配方。”该企业负责人表示。

为进一步推动中小企业数字化转型，德国政府于2020年启动了“digital now”项目，向拥有3至50名员工、规模较小的中小企业提供最高5万欧元的资金支持，帮助其进行数字化转型、提升员工数字化技能。2021年，德国大幅增加了该项目投入，从2020年的5700万欧元增至1.14亿欧元。预计到2024年，扶持资金将达到2.5亿欧元。

韩国——

孵化中心助力初创企业发展

为扶持初创企业，韩国成立了许多创业孵化中心。政府还设立技术革新型中小企业认证制度，获得认证的企业可享受在融资、税务、研发、人才培养、销售等6个方面的40余项具体扶持政策。

韩国科技创业公司红桌智慧餐饮是扶持政策的受益者之一。该公司初创团队由几名学习酒店旅游管理和计算机的研究生组成，专注美食旅行智慧服务平台建设。平台把收集到的餐厅地址、电话、菜单等信息多语种化，发布在自己开发的手机应用上，国内外游客可以通过手机应用预订餐厅。

公司创始人兼首席执行官都亥镕介绍，公司在发展的不同阶段，选择了不同的孵化中心。设在大学里的校内创业支援中心曾为他们提供免费办公室和高性能计算机。现在，公司入驻了由首尔市政府提供给优秀旅游创业公司的孵化器。“孵化器位于市中心，在同地段10人左右的办公场地市场平均月租最少需要300万韩元（约合1.56万元人民币）。在孵化器内，市政府除每月收取一定物业费外，其他费用全免。”都亥镕说。

2019年，韩国科技部发布大数据平台和大数据中心建设项目招标，计划3年时间建成85个大数据中心，总预算达1516亿韩元。最终中标的不仅有电信公司等大企业，也有很多像红桌智慧餐饮这样的中小企业。

为扶持中小企业进行技术革新，韩国政府还出台了《中小企业技术革新促进法》，并将中小企业厅和科技部主管风险投资企业的部门合并，组建中小企业风险部，主管创业企业和中小企业的扶持工作。

（本报马德里、柏林、首尔、北京电）

《 人民日报 》（ 2022年04月28日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)