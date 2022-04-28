本报记者 周 輖 黄培昭

日前，位于塞内加尔法蒂克大区方久尼省的小城方久尼热闹非凡。穿城而过的萨卢姆河上，一座崭新的大桥横跨两岸，在蔚蓝的天空下划出美丽弧线。由中国提供融资支持、中企承建的方久尼大桥正式开通。塞内加尔总统萨勒表示，大桥是塞中共建“一带一路”的重要成果，也是两国全面战略合作伙伴关系的有力体现。

方久尼大桥全长1600米，是目前塞内加尔最长的桥梁，已成为连接塞南北方的主干道之一。作为“塞内加尔振兴计划”优先重大项目，大桥是连接邻国冈比亚、几内亚比绍的重要交通节点，也是中方积极落实中非“十大合作计划”的具体体现。大桥的通车大幅缩短了塞内加尔沿海地区南北行车时间。“以前坐渡船过河要一小时到一个半小时，现在开车通过大桥只需几分钟。”方久尼省省长助理恩迪亚耶深有感触地说，这座桥方便了民众出行，为我们节省了大量时间。

大桥不远处，几只彩色独木舟漂浮在河面，不少当地人前来体验乘船过河并拍照留念——不久后，这些船只将不再用作交通工具。长期以来，这里的人们过河需要乘独木舟，车辆和货物过河需等待至少一个小时才能挤上狭小的混装船，费时费力，安全也难以保障。大桥开通解决了长期困扰民众的过河难题，当地居民加梅高兴地说：“过河难已成为历史，我们再也不用摆渡过河了。”

“如今，开车、骑车，甚至步行都可以很快到达对岸。夜间大桥上还会亮起绚烂的灯光，不仅为安全出行提供方便，还为河上增添了一道亮丽风景。”当地居民吉尔伯说：“我已经迫不及待想要买一台新车，享受大桥带来的便利条件。”

中铁七局武汉公司方久尼大桥项目部经理陈绪仁表示，萨卢姆河河床地质复杂，桥墩深基坑施工时遇到多个技术难题。面对疫情等挑战，中塞双方工作人员共同努力，确保大桥顺利完工通车。塞内加尔籍项目劳工部管理员迪奥普说，在3年多的建设过程中，超过8000名当地民众获得工作和培训机会，不少人还成长为技术专家，未来可以继续为当地建设贡献力量。

中国驻塞内加尔大使肖晗表示，方久尼大桥是一座典范之桥、希望之桥、友谊之桥。这座雄伟的大桥不仅横亘在萨卢姆河上，也架设在中塞两国人民心中。塞内加尔最大媒体《太阳报》的报道认为，大桥的建成为萨卢姆河流域经济贸易往来注入动力，将有效促进区域经济发展。

《 人民日报 》（ 2022年04月28日 03 版）

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