本报记者 车 斌

博鳌亚洲论坛2022年年会举行期间，世界知识产权组织中国办事处主任刘华参加了主题为“亚洲知识产权：趋势与机遇”分论坛。她在接受本报记者采访时表示，本届论坛年会将引领亚洲新经济和知识产权建设，为推动完善全球经济治理、促进世界经济复苏贡献智慧和力量。

刘华表示，知识产权在未来重建经济和实现可持续发展中的作用持续提升。世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国在创新领域的全球排名已经从2013年的第三十五位上升至第十二位，是中等收入经济体当中唯一进入前十五的国家。中国为世界创新版图作出重要贡献。“这些成就的取得，源于中国不断完善现代知识产权体系建设的努力。中国的创新创造已表现在创新生态体系的各个环节。”

百年变局与世纪疫情交织，给世界经济发展带来巨大冲击。刘华表示，应对当前全球性挑战，离不开科技创新的支持和推动，离不开知识产权的保护与应用。“我们欣喜地看到，创新是推动中国经济发展的重要力量，知识产权在促进产业升级、创造就业、提高商业竞争力、促进经济绿色复苏等方面发挥着越来越突出的作用。”刘华说，“中国在知识产权和创新领域正在进行的一系列积极有益的努力，极大促进了经济发展和社会进步。”

北京冬奥会期间，中方向来华出席开幕式的世界知识产权组织总干事邓鸿森交存了马拉喀什条约批准书，并正式完成海牙协定加入程序，马拉喀什条约和海牙协定都将于今年5月5日在中国正式生效。刘华表示，这充分彰显了中国参与全球知识产权体系建设的积极姿态。中国积极参与国际知识产权体系建设，在这一过程中，中国提高了在国际知识产权领域的影响力，牢固确立了知识产权大国地位，为世界知识产权事业的发展作出积极贡献。

1980年6月3日，中国加入世界知识产权组织，正式成为该组织第九十个成员国。“40多年来，双方建立了深厚友谊和良好合作关系，取得了丰硕的合作成果。”刘华指出，世界知识产权组织对中国创新创造和知识产权事业发展充满信心，愿不断加强与中国的协调与合作，提高知识产权组织全球服务体系在华的申请量，更加及时、高效地利用知识产权为中国科技创新赋能，助力中国知识产权强国建设。

《 人民日报 》（ 2022年04月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)