本报记者 李志伟

“中国的发展，是令人震惊的、史诗般的故事，是拥有14亿多人口的发展中大国所经历的最伟大变革。”美国库恩基金会主席罗伯特·库恩如此看待中国的发展，并长期致力于向世界讲述他所见所感的真实中国。在接受本报记者采访时，库恩表示，在讲好中国故事这件事情上，“习近平主席给了我很多启发和建议”，也正是从习近平主席提出的一系列新思想、新理念与治国理政实践中，库恩感受到了中国故事的魅力。

2018年12月，在庆祝改革开放40周年大会上，库恩从习近平主席手中接过中国改革友谊奖章。“当我走到舞台正中时，习近平主席微笑着伸出手和我握手。在合影环节，习近平主席再次与我握手，鼓励我向世界讲好中国故事。”库恩回忆说。

“我一直把这枚奖章当成一种荣幸，它的象征意义比我获得它更为重要。”库恩认为，在当今这个多元化的世界，在每一件具有全球重要意义的事情上，中国都发挥着越来越重要的作用，因此，“讲好中国的真实故事至关重要，要讲出中国的活力、富饶与复杂性。”

库恩回忆，他是在2005年第一次见到时任浙江省委书记的习近平。2006年，库恩在纽约再次见到了习近平。“当时，我们正在帮助筹办浙江省与新泽西州共同举办的‘浙江周’。我感受到了他对经济发展和企业家精神的关注，以及对国际贸易的重视。”库恩是《中国30年：人类社会的一次伟大变迁》和《中国领导人是如何思考的》两本书的作者。在观察和写作中，库恩深刻认识到习近平主席的执政理念一以贯之，“习近平主席一再强调的议题，如扶贫、共同富裕、创新、环境保护等，与他在浙江工作时所强调的政策有很强的一致性。”

2014年10月，库恩在德国法兰克福书展参加了《习近平谈治国理政》一书的多语种全球首发式。他表示，这本“前所未有的图书”是一个里程碑，呈现了习近平主席的政治哲学，向世界传达出了他的思考方式。

习近平主席的两个演讲给库恩留下特别深刻的印象。第一个演讲是2015年9月，习近平主席在西雅图向美国工商界领袖发表演讲，“美国有线电视新闻网请我去对演讲进行直播点评。聆听演讲，我感受到习近平主席对经济发展的重视。”第二个演讲是习近平主席在2019年庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的讲话，“当时，我在天安门广场为中外媒体做评论员。习近平主席在讲话中强调，要坚持中国共产党领导，坚持‘和平统一、一国两制’方针，坚持和平发展道路。他的话坚定有力，引起了现场广泛的共鸣，令人振奋。”

多年来，库恩一直密切关注习近平主席的思想理论和中国政府实施的各项政策，并围绕“四个全面”战略布局、五大发展理念、精准扶贫、共同富裕、全过程人民民主等主题撰写大量文章，“所有这些都是中国应对挑战的新方法，都是生动的中国故事。”

“中国的精准扶贫是非凡的故事。过去40多年里中国减少了数亿贫困人口，最让我感慨的是习近平主席的一句话：‘扶贫始终是我工作的一个重要内容，我花的精力最多’。”库恩认为，没有哪个国家的领导人像习近平主席这样在扶贫上付出如此巨大的努力。

2020年初，新冠肺炎疫情突然而至。库恩坚信，中国将遏制住这场迅速蔓延的疫情。“我看到了中国疫情防控阻击战与中国脱贫攻坚战之间有着惊人的相似之处，有习近平主席的坚定承诺和领导，有中国共产党从中央到地方的强大动员能力和组织协调能力，中国一定会战胜疫情。”

库恩表示，从促进地区和全球发展的目的出发，习近平主席提出共建“一带一路”，提出推动构建人类命运共同体的总体愿景，这些思想和实践对人类的未来至关重要。世界各国应共同努力，将愿景转化为现实。“我会持续观察中国，讲述中国奇迹。”库恩说。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年04月28日 03 版）

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