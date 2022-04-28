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携手做大全球经济蛋糕（国际论坛）

梁志华
2022年04月28日05:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国正着力在高质量发展中促进共同富裕，这一实践有助于实现更平衡、更包容、更可持续的发展

　　

　　受新冠肺炎疫情影响，各国经济都面临挑战。中国严格落实常态化疫情防控措施，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，不仅有助于稳定全球产业链供应链，也让国际社会继续对中国经济长远发展抱有信心。

　　改革开放40多年来，中国经济快速发展，造就了庞大的中等收入群体。中国中等收入群体形成巨大消费市场，特别是这一消费群体对高质量产品的旺盛需求，将对中国乃至全球消费格局、商业模式等带来深刻影响。

　　中国加快构建新发展格局，中国市场更加需要高质量、高技术含量的服务，将为全球投资者带来新的机遇。毫无疑问，中国仍是全球主要跨国企业的重要目标市场。与此同时，中国高技术产品也将加快走向世界。在高铁、大数据、人工智能、智能城市等领域，中国都走在世界前列。

　　中国坚定支持经济全球化和自由贸易，积极推动《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效，鼓励跨区域贸易和投资，积极携手各方做大全球经济蛋糕。RCEP是全球最大区域贸易协定，中国的积极参与，包括实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，将极大促进RCEP成员国之间的贸易和投资。

　　RCEP与共建“一带一路”有很多契合点，可以实现优势互补。共建“一带一路”合作框架内的基础设施建设，不仅能够促进RCEP成员国之间贸易投资，加速区域经济一体化进程，还能协助区域内发展中国家或后发国家的发展。RCEP支持服务贸易自由开放，区域内65%服务行业将逐步开放，尤其是电子商务、金融、通信服务等。中国在这些领域具有优势，可借助RCEP的服务贸易开放政策，推动各国实现优势互补，从价值链和供应链的升级中创造商机。

　　中国正积极贯彻绿色发展理念。为实现双碳目标，中国政府制定一系列政策，对风能、太阳能等清洁能源项目给予支持，并加速推动电动汽车的发展，为可持续发展打下重要基础。中国高度重视高质量共建“一带一路”，携手各方共建绿色丝绸之路，将促进沿线国家在环境保护与经济发展之间取得平衡。

　　马来西亚政府去年宣布第十二个马来西亚计划，支持发展数字经济，加强交通基础设施建设，鼓励发展新能源、智能城市等。借助共建“一带一路”和RCEP生效的东风，马中两国可以发挥双方优势，在新能源、绿色金融、绿色建筑、绿色旅游、健康产业等领域开展更多合作。

　　经济发展不平衡和贫富差距扩大是21世纪全球重大挑战之一。有效应对这一挑战，需要更重视人力资本投资，培养高素质劳动者；需要促进城乡和区域协调发展，改善城乡和区域收入不平衡；需要重视产业变革带来的收入差距扩大等问题。当前，中国正着力在高质量发展中促进共同富裕，这一实践有助于实现更平衡、更包容、更可持续的发展。

　　（作者为马来西亚“一带一路”委员会秘书长）


　　《 人民日报 》（ 2022年04月28日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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