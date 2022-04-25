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“汉语桥”世界大学生中文比赛爱尔兰赛区决赛落幕

2022年04月25日20:55 | 来源：新华网
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　　新华社都柏林4月25日电（记者张琪）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛爱尔兰赛区决赛24日在都柏林大学孔子学院落幕。这是自疫情以来爱尔兰赛区首次在线下举办这一赛事。

　　当日，爱尔兰赛区的选拔赛和决赛在同一天举行。来自爱尔兰都柏林、科克和梅努斯等地的19名大学生参加了比赛，其中8名参赛选手进入决赛。决赛时，每位选手先围绕“天下一家”的主题进行中文演讲，之后是问答环节，最后是中华才艺展示。选手们有的演唱中文歌曲或弹奏中国乐曲，还有人表演武术、茶艺和小品等。

　　经过激烈角逐，科克大学应用外语专业学生安娜·罗思胜出。她将代表爱尔兰参加在中国举行的第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛。22岁的安娜在赛后接受新华社记者采访时说，她对中国哲学很感兴趣，希望去中国学习哲学。

　　中国驻爱尔兰大使馆政务参赞黄河、都柏林大学副校长多洛蕾丝·奥莱尔登等出席活动并为获奖者颁奖。

　　另据介绍，第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛爱尔兰赛区决赛23日在科克市举行。来自爱尔兰各地的12名选手参赛，17岁的凯蒂·劳伦斯夺冠。中国驻爱尔兰大使何向东向比赛发去了视频致辞。

　　上述两场比赛均由中国驻爱尔兰大使馆主办，分别由都柏林大学孔子学院和科克大学孔子学院承办。

(责编：崔越、杨牧)

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