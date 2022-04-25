驻尼日利亚中资企业安全控制中心举行揭牌仪式。驻尼使馆供图

人民网阿布贾4月25日电 （记者姜宣）24日，驻尼日利亚中资企业安全控制中心在中国土木集团尼日利亚有限公司正式揭牌，驻尼日利亚大使崔建春、公安部工作组组长尹国海及有关中资企业代表出席了活动，《在尼日利亚中资企业安全工作规程》同时发布。

崔建春表示，中心为在尼中资企业和人员风险防范、监测预警、演练培训、应急处置、协调联动、信息共享、应急指挥等提供了信息化、专业化、精细化手段，是一项重要的技防措施，有利于进一步保障在尼中资企业人员和财产安全。他指出，要以中心成立为契机，努力构建共商共建共享服务体系，推动跨部门、跨层级、跨区域的互联互通、信息共享和业务协同，打造惠及广大在尼企业和人员的安保信息网络。

尹国海表示，安全控制中心及工作规程将在企业风险管控、信息预警、应急处置等方面发挥积极作用。面对严峻安全形势，在尼中资企业和人员要切实提高安全意识、法律意识和互助意识，担起安全主体责任，互保帮扶，共筑安全屏障。

中国土木集团总经理陈思昌介绍了安全控制中心建设相关情况。他表示，作为尼日利亚中国总商会安全运营会长单位，中国土木将集中优势资源，切实做好安全运营相关工作，服务并维护好在尼企业和人员安全。

《在尼日利亚中资企业安全工作规程》的制定围绕“五个一”准则，即成立一个安全专家委员会、制定一套安全标准、进行一系列安全检查、落实一系列安全措施、加大一系列安全投入。规程对企业健全安全体系、设定安全标准、发布安全信息、实施应急处突、开展安全教育等做了全面规定，并配套拟定了安全风险检查清单。总商会安全专家委员会将据此引导在尼企业加强安防工作，开展安全检查，以提升企业安保水平。

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