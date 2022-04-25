新华社英国斯特拉特福4月24日电通讯：促中西文化互鉴 中国元素为莎翁故里增色

新华社记者杜鹃

在英国文学巨匠威廉·莎士比亚诞辰458周年之际，莎翁故里、英格兰埃文河畔小镇斯特拉特福热闹起来，不少人来到这里追寻莎翁足迹，也有人在莎翁故居一座莎士比亚和中国明代文学家、戏剧家汤显祖并排站立的塑像前驻足，感受中西方文化互鉴。

这座青铜塑像2017年建成，塑造了手执毛笔的汤显祖和手握鹅毛笔的莎士比亚的形象。

莎士比亚出生地基金会研究部门主管、英国伯明翰大学莎士比亚研究所荣誉研究员保罗·埃德蒙森在接受新华社记者采访时说，不少来到莎士比亚出生地的游客被这座塑像吸引，仔细阅读上面的文字，细细品味这两位文学巨匠的关联。

汤显祖和莎士比亚是同时期文豪，都于1616年逝世。在埃德蒙森看来，这两人各自以流芳百世的经典作品，对东西方文学产生了深远影响。

在距莎士比亚出生地约10分钟步行路程的地方，一座牡丹亭2019年在斯特拉特福的街心花园内“安家”，有古树、绿地为伴。这座中式六角亭依托汤显祖代表作《牡丹亭》建筑，占地10平方米、高6米，造型优美，飞檐翘角，亭上除了“牡丹亭”三字，还有一副对联——“汤翁妙曲传中外，四梦真情贯古今”。

小镇居民凯瑟琳是莎士比亚爱好者。她说，有关汤显祖的塑像以及牡丹亭等中国元素为小镇增色不少。

埃德蒙森说，他赞赏中方在过去十年间为推动中英文化交流所作努力。他还对几年前中国演员来到莎翁故里表演汤显祖作品片段的场景以及在上海观看中国戏曲演员出演莎士比亚剧目《理查三世》的情景记忆犹新。

埃德蒙森回忆，他曾在访问中国期间参加了文学交流会议，与一些中方学者建立了良好联系，此后还多次参与莎士比亚学者和中国文学学者之间的跨文化对话。

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