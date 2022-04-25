针对近日美欧举行第三次“中国议题对话”，就涉台、涉疆等问题表达所谓关切，外交部发言人汪文斌在4月25日的例行记者会上答问时表示，中方坚决拒绝美欧干涉中国内政、对中方进行污蔑抹黑的无理行径，已就此向美欧提出严正交涉，表达严正立场。

“美国嘴上说维护联合国宪章的中心地位，但是三岁小孩也看得出事实刚好相反。当联合国安理会拒绝授权美国向南联盟、伊拉克、叙利亚等国动武时，美国和北约就把联合国扔在一边，对主权国家大打出手，肆意干涉。”汪文斌说，美国嘴上说尊重人权，但美国及其盟友对阿富汗、伊拉克等国发动侵略战争，导致30多万平民丧生、2600多万人沦为难民，却没有一人受到战争罪行和反人道罪行的追究，还宣布对国际刑事法院调查美军战争罪行进行制裁。美国嘴上说反对经济胁迫，但美国恰恰是胁迫外交的发明人和集大成者，胁迫对象不分大小，不分远近，甚至不分敌友。美国对古巴实行长达半个世纪的封锁和制裁，对伊朗的制裁也已长达40多年，美国对欧盟、日本等自己盟友“捅刀”的事情也屡见不鲜，毫不手软。

“事实证明，美国是最大的虚假信息散布者、胁迫外交施暴者、世界和平稳定破坏者。”汪文斌说，从美欧对话到美英澳三边安全伙伴关系、“四边机制”、“五眼联盟”，美国打着“民主”“人权”“规则”“秩序”的旗号，干的却是制造分裂、挑动对抗、损人利己的勾当。不仅小国弱国的利益受到伤害，欧洲等盟友也要为美国的自私自利付出沉重代价。“希望欧盟认清事实，不要助纣为虐。”（记者孙楠、董雪）

(责编：苏缨翔、燕勐)