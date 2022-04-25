新华社喀土穆4月25日电 通讯:青蒿素类抗疟药守护苏丹百姓的健康——走访生产抗疟疾药品的中苏合资企业

新华社记者王丙飞

自动流水线的机器在轰鸣,200多名苏丹工人正忙碌着,他们分拣原料药、称重、加工、分拣、包装药品、装上冷链车……一切工作有条不紊地进行着。工人当中,一半以上是女性,她们整齐划一的装束,成为厂里一道靓丽的风景线。

这是位于苏丹重要工业区北喀土穆区的上海-苏丹制药有限公司生产车间内的情景。该公司离苏丹首都喀土穆市中心约20公里,占地面积2万平方米,公司以二层楼房为主的厂房几乎成了当地的地标性建筑。

苏丹人口不足4000万,每年饱受疟疾之苦的人有几十万。据苏丹卫生部统计,2021年共有62.2万苏丹人患过疟疾,抗击疟疾成为苏丹政府面临的一个严峻问题。目前，青蒿素类抗疟药已成为国际主流的抗疟药。在苏丹,生产青蒿素类抗疟药的任务落在了上海-苏丹制药有限公司身上。这家公司是上海医药公司与苏丹国家药品供应基金在1998年成立的合资企业,也是非洲地区最早实现青蒿素类抗疟药本地化生产的中外合资企业。

经过24年发展,上海-苏丹制药有限公司已是国外生产青蒿素类抗疟药的最大中外合资企业之一,并成为苏丹生产抗击疟疾的青蒿素类药物的主力军，公司产品已在苏丹全部18个州销售并在苏丹占据80%以上的市场份额。

不惑之年的刘洪波是上海-苏丹制药有限公司的第八任中方总经理。喀土穆似火的骄阳、持续将近6个月的政治和社会动乱、经常停水停电的艰苦环境，没有让刘洪波和另外7名中方技术和管理人员退缩。刘洪波说,公司已开始生产第四代青蒿素类抗疟药复方蒿甲醚片,年产量为900万人份左右,成为苏丹青蒿素类抗疟药品的主打产品。苏丹历届领导人曾多次视察上海-苏丹制药有限公司,高度评价公司为苏丹抗疟工作做出的突出贡献。刘洪波表示，希望公司能生产更多、更好、更便宜的青蒿素类抗疟药,守护更多苏丹人的健康。

31岁的伊斯马特·纳吉是土生土长的喀土穆人。他3年前到公司供职,如今已从普通员工晋升为公司办公室主任,主要负责苏丹籍员工的管理和后勤保障工作。谈起自己的工作,纳吉脸上充满自豪。他说,上海-苏丹制药有限公司在当地是家喻户晓的企业,公司生产的青蒿素类抗疟药品是苏丹市场上的知名品牌,赢得了当地百姓的信任。纳吉说，希望自己所在的公司发展得越来越好。

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