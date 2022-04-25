新华社巴黎4月25日电（国际观察）马克龙连任，对法国和欧洲意味着什么

新华社记者唐霁

法国内政部25日凌晨公布总统选举第二轮投票统计结果，现任总统马克龙获得58.54%的有效选票，获得连任；极右翼政党“国民联盟”候选人玛丽娜·勒庞获得41.46%的有效选票。

和五年前一样，法国总统选举决胜轮再次上演“马克龙-勒庞”对决，法国人再次选择了马克龙，放弃了代表民粹主义的勒庞。现年44岁的马克龙成为继前总统希拉克之后，又一位连任成功的法国总统。然而，本次大选出现的高弃票率、民粹主义崛起等问题，预示着马克龙未来执政之路充满挑战。

获胜意料之中

24日晚，法国多家媒体出口民调结果显示马克龙得票率领先勒庞。随后，勒庞承认败选并表示将投入到法国国民议会选举的选战中。此间分析人士指出，马克龙和勒庞的对决是一场“缺乏悬念”的比赛。在新冠疫情和俄乌冲突的双重影响下，“危机总统”的身份让马克龙明显受益。

马克龙和勒庞20日进行了第二轮投票前唯一一场电视辩论，马克龙因执政经验丰富呈现压倒性优势。电视辩论后进行的民调显示，59%的观众认为马克龙更具说服力，只有39%的观众支持勒庞。

马克龙2017年上台后推行的一系列改革并未从根本上解决法国政治、经济、社会存在的诸多问题，还曾导致深层次社会矛盾被激化，民意支持率一度跌至23%的历史低点。但他在任期后半程调整施政策略，加之法国经济形势有所好转，最终使他成功连任。

中国现代国际关系研究院欧洲研究所助理研究员慕阳子指出，马克龙任期最后一年聚焦安全、环保、经济复苏等议题，满足了民众在经济与就业方面的普遍期望。虽未完全履行其改革承诺，但他推行的搞活劳动力市场、降低企业税负、扶持人工智能、数字科技等政策已初见成效。

法国《快报》评论文章指出，2022年的总统大选是“两个法国”之争。一个是“开放的、对未来充满信心的”法国，另一个是“悲观的、愤怒和失望”的法国。前者更多以精英阶层为代表，他们投票给马克龙，后者更多是工人阶级和底层民众，他们投票给勒庞。

延续“马克龙时代”

从马克龙3月公布的竞选纲领来看，他连任后将保持第一个任期政策的连贯性，对内推动经济、就业、科研、能源、国防、教育等方面的发展，对外打造“更加独立自主”的法国，提升法国在欧盟的领导力。

在能源问题上，马克龙主张大力发展核工业，同时发展太阳能和风能等可再生能源。在移民问题上，马克龙表示将制定针对非法移民的更高效遣返程序，对不配合遣返的国家收紧签证政策。他主张收紧长期居留许可发放政策，若要获得长期居留许可，必须通过相关法语考试并实现职业融合。在退休制度改革问题上，马克龙希望将退休年龄从现行的62岁逐步推迟到65岁，并考虑进行更广泛的改革。

法国今年上半年作为欧盟轮值主席国，一直在积极推动“欧洲战略主权”建设和申根区改革等多项计划，马克龙的连任将给欧洲一体化进程带来利好。未来五年，马克龙将延续一贯政策，推动欧盟大力发展数字经济，创新欧洲脱碳的经济解决方案，并继续推动欧洲共同防务建设不断取得进展。

在俄乌冲突问题上，马克龙始终主张在“诺曼底模式”框架下通过谈判解决危机。预计马克龙连任后仍将是欧盟方面劝和促谈的主要力量。

挑战不可忽视

分析人士指出，尽管成功连任，但与五年前相比，马克龙和勒庞在总统选举第二轮投票中的得票率差距大幅缩小，表明代表民粹主义的法国极右翼势力强势崛起，这一力量将成为马克龙今后执政的重大挑战。

法国多家民调机构的调查显示，此次大选第二轮投票的弃票率高达28%，法国人用弃票的方式表达了对现状的不满。

法国政治学者吕克·费里指出，法国人曾对马克龙给予厚望，但是五年过去，在马克龙承诺的退休制度、生态转型、教育等领域，法国人没能看到“重要的改革”。相反，公共支出激增，政府背负巨额债务。状况不佳的法国“被撕裂”，对政府的失望和对变革的渴望，使很多法国人转向支持极右翼民粹主义。

慕阳子表示，目前在法国国内，疫情和俄乌冲突使国家财政再次陷入高债务、高赤字旋涡，政治极端化、社会碎片化趋势继续加剧，解决医疗、环境、移民、治安等民生问题成为政府的当务之急。在外部，面对美国掣肘和复杂的国际形势，马克龙推动的欧洲战略自主也面临更大压力。

分析人士指出，即将在6月举行的国民议会选举对马克龙来说是迫在眉睫的挑战。勒庞和极左翼政党“不屈法国”党候选人让-吕克·梅朗雄的支持率在总统选举第一轮投票中紧随马克龙之后，他们率领的政党在议会选举中表现如何，将直接影响马克龙政府的未来组成。法国政局未来形势如何发展，有待进一步观察。（参与记者：徐永春、刘芳、胡雪、邢建桥）

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