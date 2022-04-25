新华社北京4月25日电 乌克兰政府高级官员24日证实，美国国务卿安东尼·布林肯和国防部长劳埃德·奥斯汀当天到访乌克兰首都基辅，并与乌总统弗拉基米尔·泽连斯基会面。

这是俄罗斯发起特别军事行动两个月来，美国政府首次正式派高官访问乌克兰。泽连斯基前一天称，美方不能“空着手来”，乌方期待更多重型武器。

乌方期待重武

乌克兰总统顾问阿列克谢·阿列斯托维奇24日晚在视频分享网站优兔接受采访时证实，布林肯和奥斯汀已经抵达基辅，正与泽连斯基会面。

1月19日，乌克兰总统泽连斯基（左）在基辅会见美国国务卿布林肯。新华社发（乌克兰总统办公室供图）

“是的，他们正与总统会面。让我们期待（会面）就进一步援助作出决定。”阿列斯托维奇说，乌克兰亟需进攻性武器，“也许他们（美方）能帮上忙”。

乌克兰总统办公室副主任伊戈尔·若夫克瓦24日告诉美国全国广播公司新闻台记者，乌方打算向布林肯和奥斯汀表明乌克兰需要更多武器，包括反导弹系统、防空系统、装甲车、坦克等。

泽连斯基23日在基辅市中心一座地铁站内举行的记者会上宣布布林肯和奥斯汀即将到访，期待此次会面能够取得“实质成果”，包括讨论美方提供重型武器和安全保障等事宜。

2月24日，车辆从乌克兰基辅独立广场旁驶过。新华社记者李东旭摄

泽连斯基说，美方高官“不能空着手来”，“我们期待的不只是礼物和蛋糕，还有特定的东西和特定的武器”。

对于乌方上述说法，美国白宫没有证实，国务院和国防部拒绝置评。

西方持续拱火

据法新社报道，欧洲多国领导人最近访问基辅，但是美国作为带头向乌克兰提供资金和武器并对俄罗斯实施制裁的国家，迟迟没有正式派高官访乌。

据美联社报道，布林肯曾在上月访问波兰时短暂入境乌克兰，与乌外交部长德米特里·库列巴见了一面，而泽连斯基最近一次与美方高官面对面会谈还是战事爆发以前，即2月19日在德国慕尼黑与美国副总统卡玛拉·哈里斯会面。

泽连斯基本月早些时候说，希望美国总统约瑟夫·拜登到访乌克兰。白宫发言人随后表示，拜登没有访问基辅计划。法新社当时分析，拜登前往基辅可能给安保带来巨大压力，因此可能派国务卿、国防部长等高级别官员“替他去”。

俄乌冲突升级以来，多方展开外交斡旋。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯定于25日访问土耳其，与土总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安会面，随后将于26日和28日分别前往俄罗斯和乌克兰，与两国总统就实现和平等事宜面谈。

4月19日，联合国秘书长古特雷斯在纽约联合国总部标志性雕塑“打结的手枪”前对记者发表谈话。新华社记者谢锷摄

对比外交斡旋努力，美国等西方国家却持续“拱火”。

美国已向乌克兰输送大量武器。拜登21日说，美国将向乌克兰提供8亿美元的额外安全援助和5亿美元直接经济援助。按照奥斯汀的说法，美国军援正以“比多数人想象更快的速度”进入乌克兰，从获得授权到运抵乌境内仅仅需要“四五天”。布林肯也说，美方提供的反坦克武器数量已经十倍于俄方在乌克兰的坦克。

除了提供武器，美国还向乌克兰提供实时军事情报。白宫上月承认，美方向乌方提供“大量具体和及时”情报，涉及俄方计划和动向。奥斯汀本月初在国会参议院军事委员会作证时也承认，美国正为乌克兰在顿巴斯的行动提供情报。

据美联社报道，英国首相鲍里斯·约翰逊23日与泽连斯基通话，承诺向乌方提供更多无人机、战车和反坦克导弹等武器。（郜婕）

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