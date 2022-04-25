人民网曼谷4月25日电 （记者孙广勇）4月25日，在中老两国建交61周年之际，由中铁建设承建的老挝邮电技术学院项目正式开工建设。中国驻老挝大使姜再东与老挝技术与通讯部部长波万坎·冯达拉分别手持金色铁锹，在印有中老双语和中国结的背景墙下铲土奠基，见证这一历史时刻。

该项目是中国—东盟互联互通发展战略的重要载体，位于老挝万象市邮电技术学院院内，施工建设教学楼1栋，总建筑面积约5500平方米，为地上五层结构，楼内设有教室、实验室、图书馆等其他必备硬件设施。新建教学楼充分考虑当地自然条件与特点，楼栋整体以木色、象牙白为主色调，大坡度屋面与老挝当地建筑特色相契合，中铁建设项目团队在现代建筑风格基础上融入老挝传统元素符号，打造具有地域性和民族特征的教育培训基地。

奠基仪式上，中国驻老挝大使姜再东发表致辞并表示，中方将深入推进职业教育合作,服务老挝经济社会发展和两国务实密切协作，惠及两国特别是老挝基层群众。

老挝技术与通讯部部长波万坎·冯达拉表示，感谢中方为老挝信息技术教育事业发展作出的积极贡献，将进一步深挖合作潜力，提升中老合作水平。

作为中老两国“一带一路”教育共同行动的重要载体，项目开工后，中方将对老方教师进行认证课程培训，计划在施工期内培养老方教师与学员312人，培训内容包含ICT（信息通信技术）专业讲师培训和职业认证课程培训，进一步加强当地邮电人才培训基地建设，为老挝经济社会发展贡献“中国智慧”“中国方案”。

据了解，中国援老挝邮电技术学院项目是继中老铁路之后，中铁建设在老挝承建的第二项工程，曾在中老铁路建设中接受“中国师傅”培训的20余名老挝籍工人共同参与建设。项目建成后，将进一步加强中老两国“一带一路”倡议下务实合作，为老挝培养一批熟悉4G/5G技术的通信技术人才，并建立一套全新的人才培养系统，推动当地信息技术发展，增进两国人民之间的互信互助，实现两国经济全面开发的共同目标。

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