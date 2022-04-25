人民网开罗4月24日电 （记者周輖）为庆祝第13个“国际中文日”，激发埃及学生学习中文的热情并加深对中国的了解，埃及苏伊士运河大学孔子学院日前举办第三届埃及中文专业大学生配音大赛。大赛主题为“声临其境，印象中国”，最终评出一等奖1名、二等奖三等奖各2名和优秀奖3名。

本次大赛通过线上形式举行，学生自行选取一段视频素材，使用中文进行配音后提交。赛事组共收到参赛作品51份，由专业人员进行了初选和终选两轮评审。评选标准包括发音标准程度、配音与原片同步度、内容积极健康程度以及表现力程度四项要素。选手除了需要发音标准外，还需要了解原片的背景以及感知角色的情绪，以便更好地把握配音细节。初选后有16位同学入围，终选中来自开罗大学的里哈姆·马哈茂德同学凭借《头脑特工队》视频片段的精彩配音，斩获一等奖。她以标准的发音和充沛的感情分饰多角，对不同角色情绪的把握精准、转换自如，极具表现力。

随着中国综合实力的提升，中文作为沟通交流的工具日益得到包括埃及在内的各国青年的青睐。主办方表示，本次配音大赛彰显了中文之美，同时也锻炼了学生们的口语，丰富了他们的课余生活，今后将一如既往地为埃及学生提供良好的语言学习平台，同时也将推出更多丰富多彩的文化活动，助力中埃文化交流。

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