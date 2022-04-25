新华社北京4月25日电 毛里塔尼亚公民穆罕默杜·乌尔德·斯拉希在臭名昭著的关塔那摩监狱被关押14年，未接受审理、定罪，却承受一系列非人待遇，2016年才重获自由。

他出版回忆录《关塔那摩日记》，自述无辜被囚被虐并试图讨回公道的经历。去年一部美英合拍影片《毛里塔尼亚人》在北美上映，正是改编自这本畅销书。

现在，51岁的斯拉希把加拿大政府告上法庭，索赔3500万加元（约合2800万美元）。他指控加方当年一系列侵权行为，包括向美国提供虚假情报，导致他坐了14年冤狱。

因“假情报”被囚受虐14年

斯拉希委托他人22日向加拿大联邦法院递交诉状，控告加拿大安全部门一系列行径“导致、助推并拖长了他在关塔那摩监狱遭拘押、虐待、殴打和性侵犯的经历”。加拿大《多伦多星报》23日首先报道这一消息。

斯拉希1999年11月至2000年1月生活在加拿大城市蒙特利尔，持加拿大永久居民身份，其间受到加拿大安全情报局和联邦警方调查。斯拉希控诉加方在调查中骚扰他，使其不堪压力，不得不返回故国毛里塔尼亚。

斯拉希的核心指控是加方就他在加期间活动向美方提供“错误情报”，最终导致他2001年被捕，随后被转移至约旦、阿富汗，直至2002年被投入关塔那摩监狱。

加拿大安全部门当初怀疑他与恐怖分子有联系，依据之一是一名策划袭击洛杉矶机场的恐怖嫌疑人曾出入斯拉希在蒙特利尔做祷告的清真寺。另外，斯拉希供认，上世纪90年代初两次前往阿富汗参战。

加拿大广播公司报道，盘问他的美方人员怀疑斯拉希是“基地”组织成员，采取所谓“强化审讯”技巧、实为刑讯逼供。美方后来承认这种审讯属于“虐待”。

根据诉状描述，斯拉希在关塔那摩监狱内遭受“殴打、剥夺睡眠、罚站、持续噪音、性侵犯、假装暗杀、死亡威胁、宗教侮辱及其他”虐待，最终导致他精神崩溃，“开始承认那些讯问人员套到他头上的谎言”，包括有关涉嫌“阴谋炸毁多伦多加拿大国家电视塔”的罪行，斯拉希后来说他压根没听说过这件事。

加拿大司法部长暂未回应这一报道。

加拿大帮美国“反恐”屡成被告

这不是加拿大政府第一次因配合美国“反恐”受到被囚人员控诉索赔。

2017年，加拿大政府同意赔偿大约1000万加元（770万美元），了结与加拿大公民奥马尔·哈德尔的诉讼。哈德尔在多伦多出生，2002年在阿富汗参加对美军作战后被俘虏。他承认杀死一名美军军医，成为关塔那摩监狱年纪最小的在押人员，当时只有15岁。他后来翻供，称在刑讯下被迫认罪。

哈德尔在关塔那摩监狱关了10年，2013年回到加拿大继续服刑，2015年获保释出狱。加拿大最高法院2010年裁定，加方派情报人员讯问哈德尔并将结果与美方分享，侵犯其基本权利。

2007年，加拿大政府向叙利亚裔加拿大公民马希尔·阿拉尔支付一笔金额相似的赔款作为补偿。加拿大警方曾向美方提供“涉恐”情报，导致阿拉尔2002年被美方逮捕后被关进设在叙利亚的“黑狱”。他控诉在叙期间受到刑讯虐待。

斯拉希在押期间及获释后写了几本书，包括2005年写就的《关塔那摩日记》。他目前是一家荷兰剧院的常驻作家。

加拿大穆斯林全国委员会会长穆斯塔法·法鲁克接受加拿大通讯社采访时说：“这一事件一个可怕之处在于，加拿大政府和国家安全机关参与了导致一人无辜遭遇虐待的活动，他们明知实情，却企图把加拿大人永远蒙在鼓里。”（沈敏）

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