新华社北京4月25日电 俄罗斯媒体23日报道，俄国防部掌握的可靠情报显示，美国等西方国家正在乌克兰策划一些挑衅事件，借以指责俄军在乌克兰使用大规模杀伤性武器、杀害平民，进而达到抹黑俄罗斯的目的。

不过，俄军取消强攻乌东部马里乌波尔的亚速钢铁厂，挫败其中一项计划。

俄方称挫败一挑衅计划

俄军辐射、化学和生物防护部队司令伊戈尔·基里洛夫23日说，俄国防部掌握了美国企图挑衅俄方的情报。情报显示，美方已经制定计划，声称俄军在乌克兰使用化学、生物或战术核武器。

这张俄国防部提供的视频截图显示，3月17日，俄军辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫在俄罗斯莫斯科出席吹风会。新华社/卫星社

基里洛夫说，西方挑衅俄罗斯的计划“极有可能”在乌克兰首都基辅或哈尔科夫地区的化学和生物设施实施，或者在扎波罗热核电站。西方原先策划的一个“剧本”是指责俄军在马里乌波尔亚速钢铁厂“秘密使用”大规模杀伤性武器；不过，俄总统弗拉基米尔·普京21日下令不再强攻亚速钢铁厂，扰乱了这项计划。

他说，美国国务院会利用禁止化学武器组织的机制“捏造需要的证据”并“把责任归咎他人”，这一伎俩在叙利亚化武疑云中多次使用。

俄罗斯驻加拿大大使奥列格·斯捷潘诺夫23日在一份声明中说，可靠情报显示，西方国家安全部门“在美国支持下”正在乌克兰策划一系列“假旗行动”并甩锅俄罗斯。这些行动包括使用生化武器杀害平民，破坏基辅和哈尔科夫地区的多处设施。

俄方称西方欲复制“布恰事件”

俄媒援引俄军方官员说法报道，乌克兰和西方国家还试图发动信息战，策划类似布恰事件的“假旗行动”并在西方媒体广泛传播。

俄国防部国防指挥中心主管米哈伊尔·米津采夫23日说，乌克兰安全部门和英国情报机构人员正在卢甘斯克地区利西昌斯克市准备拍摄“另一段假视频”。“为达到目的，乌克兰和西方媒体代表已经提前抵达，这些人先前在布恰筹划拍摄照片和视频。”

乌克兰方面4月3日指责俄军在基辅西北郊布恰杀害平民，发布一系列声称在俄军撤离后拍摄的照片和视频为证。俄方否认乌方说法，指出所谓“证据”在俄军撤离后第四天才出现，是“精心策划的悲剧表演”。事件原委尚未查清，美国与西方盟友以“布恰事件”为由加大了对俄制裁力度。

对于米津采夫的指责，美国等西方国家目前尚无回应。（包雪琳）

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