新华社金沙萨4月25日电 通讯：中国的抗疟经验鼓舞着我——访刚果（金）“青蒿博士”卡洛马

新华社记者史彧

4月25日是“世界防治疟疾日”。自上世纪70年代中国成功从青蒿中提取青蒿素并研发成药物以来，“中国神药”青蒿素在非洲大陆备受青睐，已经拯救数百万人的生命。在刚果（金），活跃着一位专门研究青蒿种植的“青蒿博士”卡洛马。

在位于刚果（金）东北部北基伍省的一座种植园里，青蒿浓密，长势喜人。北基伍省是疟疾的重灾区，许多人因染疟离世，疟疾对当地人是噩梦般的存在。为了改变这一状况，卡洛马2017年大学毕业后，回到家乡一头扎进了青蒿种植园，从此这里便成了他生活的重心。当地人亲切地称他为“青蒿博士”。

“刚果（金）潮湿多雨，疟疾在这里肆虐。种植青蒿是我们唯一的出路。”卡洛马谈起投身青蒿种植和研究的初心。记者采访期间，他耐心地介绍着种植园里的一草一木。提到青蒿，一向沉默寡言的卡洛马秒变“话痨”。

根据世界卫生组织的最新数据，2020年，全球约有2.41亿疟疾病例，死亡人数约62.7万人，其中超九成都发生在非洲地区。据统计，5岁以下儿童占非洲地区疟疾总死亡人数的80%，而刚果（金）占全球疟疾死亡人数的13.2%。

卡洛马介绍说：“我们常用‘土方子’治疗疟疾。收获青蒿后，我们将其研磨成粉，让病人温水服用一周后大多都能好转。这是我不遗余力地推广青蒿种植和研究工作的原因。”

除了“土方子”外，疗效快、副作用小、价格低廉的青蒿素药品在卡洛马家乡的药店里十分畅销。在北基伍首府戈马市的一所药店里，药剂师姆万巴告诉记者，比起“土方子”，青蒿素药物效果更好，受到当地民众的青睐。

从中国1972年成功提取出青蒿素并研发成药物，到中国科学家屠呦呦在2015年因此获得诺贝尔生理学或医学奖，再到中国于2021年获得世卫组织颁发的国家消除疟疾认证，卡洛马说，中国的抗疟之路始终鼓舞着他的青蒿事业。

“青蒿素在中国的抗疟之路里扮演着重要角色，中国为我们提供了一个可行的模式。”卡洛马坦言青蒿种植曾面临重重困难，一度萌生放弃的念头，但中国抗疟的成功经验一次次让他重拾对青蒿种植研究的信心。

在卡洛马的不懈努力下，如今越来越多的北基伍省青年加入了青蒿种植的大军。在田间地头，不乏因刚果（金）东北部武装冲突而流离失所的年轻身影。基于独特的药用价值，青蒿也成为当地一种重要的经济作物，帮助当地群众重拾生活希望。

“我坚信青蒿种植产业能成为北基伍省年轻人的新机遇。”卡洛马说。

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