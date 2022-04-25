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斯洛文尼亚中左翼政党赢得议会选举

2022年04月25日11:11 | 来源：新华网
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新华社卢布尔雅那4月25日电（记者彭立军）斯洛文尼亚选举委员会24日晚公布新一届议会选举初步计票结果，新成立的中左翼政党自由运动党赢得90个席位中的41席，创斯洛文尼亚1991年独立以来单一政党在议会中所获席位最高纪录。

斯洛文尼亚24日举行新一届议会选举投票。初步计票结果显示，除自由运动党获得41席，总理扬沙领导的中右翼政党斯洛文尼亚民主党获得27席，新斯洛文尼亚党获得8席，中左翼政党社会民主党获得7席，左翼党获得5席。另外两席分别由意大利族裔社区和匈牙利族裔社区占有。

自由运动党领导人罗伯特·戈洛布由于感染新冠病毒正在接受隔离，他当天通过网络发表讲话说：“高投票率说明人们想要改变，相信我们会带来这些改变。”自由运动党主张绿色议程、开放社会和现代福利国家。戈洛布在竞选时曾表示，一旦执政，首要任务是为秋季新一波新冠疫情做好准备，保护弱势群体，让社会经济正常运作，另一个优先事项是确保冬季能源供应。

据悉，新一届议会就职会议将于5月13日举行。分析人士普遍认为，自由运动党、社会民主党和左翼党将组成中左翼联盟以获得执政资格，戈洛布将被提名出任新一届政府总理。

斯洛文尼亚每4年举行一次议会选举。根据斯洛文尼亚选举委员会的数据，斯登记选民总数近170万，此次选民投票率超过69%，创2000年以来新高。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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