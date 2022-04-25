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法国内政部公布总统选举第二轮投票统计结果

2022年04月25日10:06 | 来源：新华网
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新华社巴黎4月25日电（记者徐永春 唐霁）法国内政部25日凌晨公布总统选举第二轮投票统计结果，现任总统马克龙获得58.54%的有效选票，获得连任；极右翼政党“国民联盟”候选人玛丽娜·勒庞获得41.46%的有效选票。

法国内政部的统计显示，在24日举行的总统选举第二轮投票中，法国登记选民总计约4875.25万人，其中约3509.64万人参加投票，投票率为71.99%。在参加投票的选民中，投出有效选票者约为3207.74万人，占选民总数的65.80%。

24日晚，法国多家媒体出口民调结果显示马克龙得票率领先勒庞。随后，勒庞承认败选并表示将投入到法国国民议会选举的选战中。马克龙当晚在巴黎埃菲尔铁塔前发表讲话，感谢选民支持和信任。他承诺在未来5年任期内创新施政举措，更好地服务国家，建设“更独立的”法国和“更强大的”欧洲。

与5年前相比，马克龙和勒庞在此次总统选举对决中得票率差距缩小。在2017年法国总统选举第二轮投票中，马克龙和勒庞的得票率分别约为66%和34%。

法国总统任期5年，选举采用“多数两轮投票制”。在第一轮投票中，如无候选人获得逾半数选票，得票率居前两位的候选人参加第二轮角逐；在第二轮投票中获得多数选票的候选人赢得总统选举。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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