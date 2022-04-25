人民网曼谷4月25日电 （记者孙广勇）4月22日至24日，泰国孔敬大学孔子学院联合汉考国际教育科技（北京）有限公司/中文联盟、外语教学与研究出版社、西南大学出版社、四川新华乐知教育科技有限公司等单位举办了一场面向泰国本土中文教师线上、线下相结合的国际中文教育资源展。

泰国教育部民校教育委员会秘书长披拉萨、泰国教育部民校教育委员会中文项目顾问黄淑环、泰东北华文民校联谊会主席张克勤、泰东北华文民校联谊会副主席卢淑珍以及泰东北十九所华校的校董、理事、经理、中泰方校长、80名本土中文教师等约120人亲临现场参观。

中国驻泰王国大使馆教育参赞冯俊英女士、中国驻孔敬总领事馆总领事廖俊云先生、孔敬大学校长常才、汉考国际教育科技（北京）有限公司/中文联盟总经理李佩泽、西南大学国际学院院长刘承宇、泰国私立学校教育委员会主席素帕瑟、泰国东北部华文民校联谊会秘书长李镇扬等以及300名本土中文教师通过网络直播参与了活动。

本次展览是“国际中文日”泰国系列活动之一，也是孔敬大学孔子学院与泰国教育部民校教育委员会签约合作举办的首场“泰东北民校本土中文教师培训”活动的重要组成部分。

资源展分为教学资源区、汉语考试区、教师发展区、课外读物区四大板块，集中展示了国际中文教学中所需的图书、配套资源、助推国际中文教学的技术软件等，旨在为泰国本土中文教师和汉语学习者搭建学习平台、提供交流机会，缓解疫情下泰国中文教育资源不足、信息不畅的缺憾。

泰国教育部民校教育委员会秘书长披拉萨对西南大学出版社与孔敬孔院合作编写的《易汉语》系列教材表现出了极大的兴趣。工作人员介绍了已出版的《易汉语》（YCT）教材目前在泰国的使用情况，并重点介绍了即将出版的《易汉语》（HSK）教材的有关情况。《易汉语》（HSK）教材紧扣最新颁布的《国际中文教育中文水平等级标准》（GF0025-2021），面向泰国中文教育需求，采用中、泰双语编写，融入泰国文化元素，整合最新教育技术及教学资源，将为泰国中文教育及广大HSK考生提供最大学习帮助。

披拉萨对于科技助推国际中文教育的理念非常认同，他也特别关注了由四川新华乐知科技有限公司和《易汉语》系列教材联合出品的智慧课堂产品。佩戴着VR设备，仿佛身历其境，生动、形象的画面让人流连不已；与课本上的嫦娥、财神、门神、牛郎织女等卡通人物亲密接触，合影留念，更是让人惊叹欣喜。披拉萨先生表示，新科技令人大为震撼，实际应用过程生动形象、直观有趣，这必将增添泰国中文课堂的学习乐趣、方便教师教学、助推泰国中文教学事业的发展。

外语教学与研究出版社出版的HSK考试配套用书、工具书、教师发展书籍以及与教学相关的课外读物引起了大家的极大兴趣。来自吁隆华侨公学的本土中文教师陈悦佳表示，这些书籍能够帮助本土中文教师从国际中文教学的教、学、研等方面掌握更多最新的资讯。

汉考国际提供的HSK考试服务以及中文联盟在线课程平台海量的教学资源让学员们大开眼界。来自素辇公立培华学校的本土中文教师王若禾表示，希望HSK7-9级考试能够早点儿问世。来自坤敬公立华侨学校的本土中文教师泰宗对于中文联盟的教学资源最感兴趣，他表示在这里发现了宝藏。

为了增加体验感，展区还同时设置了中国文化体验区，邀请现场的本土中文教师体会汉字书写的魅力，感受中国古典音乐的美妙。

孔敬大学孔子学院中方院长耿军表示，本次资源展览既向本土中文教师展示了最新的国际中文教学资源，又为本土中文教师打造了交流平台，利于教师深入学习、提高教学技能，同时也让本土中文教师切身体会到国际中文教学的全面性和立体性，对国际中文教学也有了新的认识和体会。

教育资源建设是国际中文教育事业发展和学科建设的重要内容，本次资源展多样的展出形式、丰富的资源内容极大地开阔了泰国本土中文教师的视野，充分激发了他们纵深学习的兴趣与热情，有力地提振了他们进行自我发展、积极推动中文教学工作的信心。

(责编：高歌、杨牧)