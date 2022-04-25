■ 受访专家：中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长 秦海岩

近年来，江西省赣州市兴国县积极推进绿色低碳减排工作，大力发展风力发电等绿色产业。图为4月20日，矗立在群山之中的兴国县茶园乡十八排风电场的发电机组。

陈 鹏摄（人民视觉）

据德国“中国平台”网站报道，近年来，中国风电产业发展迅速。全球半数风力发电机组部件由中国生产，十大制造商中有6家来自中国。

西班牙《机密报》刊文称，中国将戈壁沙漠变成了风电场和太阳能发电站。能源经济与金融分析研究所分析师西蒙·尼古拉斯指出，风能和太阳能发电项目在中国的大规模推进，也得益于中国拥有全球领先水平的超高压和特高压这些可远距离输电技术，中国在新能源领域上的探索领先全球。

美国彭博社网站报道称，中国可以提前至少5年实现2030年可再生能源目标。2021年至2025年，中国新增可再生能源装机容量将超过600吉瓦（1吉瓦等于100万千瓦），是2020年的两倍多，总装机容量已接近“2030年达到1200吉瓦”的目标。

经过10多年的大规模开发，中国风电产业已取得举世瞩目的成就，不仅装机规模稳居全球第一，在质量上也取得显著提升。

中国2021年风电新增并网装机4757万千瓦，累计并网装机容量达到3.28亿千瓦，双双领先全球，展现了中国风电产业链的强大韧性及实现开发规模倍增的巨大潜力。据国家能源局数据显示，2021年中国风电发电量达到6526亿千瓦时，同比增长40.5%，占全社会用电量7.9%，是中国第三大电源。

同时，中国风力发电度电成本大幅下降。这不仅因为造价降低，更因为发电能力和效率的提升。在规模化开发与技术进步驱动下，中国陆上风电度电成本较2010年下降40%，同期海上风电度电成本下降53%。同时，经过多年努力，全国各地弃风现象得到逐步缓解，风电平均利用率达96.9%。

此外，中国风电产业在技术方面领跑全球，不仅具备大兆瓦级风电整机自主研发能力，且已形成完整风电装备制造产业链，制造企业整体实力与竞争力大幅提升。一方面，在大容量机组上不断推陈出新，在长叶片、高塔架应用等方面处于国际领先水平；另一方面，新技术应用不断涌现，例如数字化技术被广泛应用于测风选址、叶片变桨控制、故障预测及诊断分析等，使风电产品设计、风电场运营管理更加智能高效。

目前，中国风电产业覆盖技术研发、开发建设、设备供应、检测认证、配套服务等方面，一条国际业务链已基本成型。中国风电企业积极进取、开拓创新，整体实力及国际市场竞争力不断提高。一大批中国企业加快开拓国际市场，取得不错成效，风电成为中国参与国际竞争的战略性高端绿色装备制造产业之一。据中国可再生能源学会风能专业委员会统计，截至2020年底，中国风电机组累计整机出口到美国、英国、法国、澳大利亚等38个国家和地区，遍布全球六大洲，出口台数共计2728台，累计容量达到637.4万千瓦。此外，作为全球最大的风电装备制造基地，中国发电机、轮毂、机架、叶片、齿轮箱、轴承等零部件产量占全球60%—70%。

中国风电产业的快速发展得益于以下两点：一方面，稳定的政策体系，通过提供清晰的市场预期与关键的支撑措施，拉动市场投资，推动技术进步，使中国风电产业得以平稳有序发展；另一方面，覆盖全产业链的企业创新，成为行业发展的核心驱动力，中国风电企业在技术上迅速完成“引进—消化—吸收—再创新”的跨越，构建起具有国际竞争力的完善产业体系。

未来，风电将是实现双碳目标的主力军。对此，中国风电产业要抓住碳达峰与碳中和机遇，加紧破解阻碍产业发展的主要问题：一是因地制宜，扩大风电开发规模；二是拓展应用场景，让更多主体受益；三是加快技术创新，持续提升风电经济性；四是提高电网灵活性，支撑新能源大规模并网。

（张佳泋采访整理）

(责编：贾文婷、燕勐)