本报记者 李嘉宝

4月18日，江苏省海安市一家新能源科技公司车间内，工人们正在赶制出口太阳能光伏组件。

翟慧勇摄（人民图片）

4月7日，内蒙古自治区呼伦贝尔市，一名农机手驾驶农机进行田间作业。

韩颖群摄（人民视觉）

4月18日，中国国家统计局发布数据，初步核算，今年一季度中国国内生产总值（GDP）270178亿元人民币，按不变价格计算，同比增长4.8%。4月13日，中国海关总署发布数据显示，一季度中国货物贸易进出口总值9.42万亿元人民币，同比增长10.7%。面对多重风险挑战，中国经济迎难而上，开局总体平稳，引发外媒高度关注。

增长超出预期

“超出预期”——连日来，中国最新经济成绩单引发各大外媒高度关注。

路透社称，一季度中国GDP同比增长4.8%，超出分析人士预测的4.4%，高于去年四季度的4%；一季度中国GDP环比增长1.3%，高于分析人士预测的0.6%。

塔斯社指出，一季度，面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情频发带来的多重考验，中国国民经济延续恢复发展态势，经济运行总体平稳。中国今年实现5.5%的经济增长是有基础、有条件的。

《日本经济新闻》网站的报道指出，中国一季度固定资产投资保持坚挺，增幅达到9.3%，其中基建投资增长8.5%，推动中国经济增长超过预期。此外，出口也成为拉动经济上行的主要因素。

一季度中国外贸数据也成为外媒热议的话题。

拉美社称，今年一季度中国货物贸易出口同比增长13.4%，进口同比增长7.5%。中国出口贸易展现出活力，促进外贸平稳开局。

《新印度快报》报道称，尽管国际形势错综复杂，新冠肺炎疫情形势严峻，一季度中国对外贸易仍延续了增长势头。

法国《回声报》指出，中国出口形势良好。东盟在一季度重新成为中国第一大贸易伙伴。

俄罗斯《劳动报》关注到，自今年1月1日《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效以来，中国与RCEP成员国之间贸易额稳步增长。一季度，中国对RCEP其他14个成员国进出口贸易额同比增长6.9%，达到2.86万亿元人民币。

“中国经济2022年开局强劲。”美国有线电视新闻网指出。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）援引分析人士的观点称，对中国经济的长期韧性和活力依然充满信心。

政策持续发力

4月15日，中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，针对支持实体经济、稳定宏观经济基本面持续发力。国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃评价说，中国政府通过危机应对措施、流动性供应、财政政策和金融支持，努力减轻疫情对经济的负面影响，IMF对这些政策措施表示支持。

路透社近日关注到，中国央行表示，将加大对受新冠肺炎疫情影响的行业、企业和人群的金融支持，引导金融机构扩大贷款投放、向实体经济合理让利。

新加坡《联合早报》网站报道，中国强调努力实现“民生要托底、货运要畅通、产业要循环”，着力稳定产业链供应链。该媒体还指出，保持强劲増势的制造业，成为中国一季度经济增长的主要推动力。

“‘新基建’计划助力中国稳增长。”彭博新闻社网站近日报道指出，目前，除公路、铁路等传统基础设施建设外，中国还支持制造业和服务业领域基础设施建设，如工厂、工业园区、技术孵化器甚至主题公园。中国也在致力于转向电动汽车、可再生能源以及微芯片等更先进领域，确保中国保持在全球制造业中的主导地位。除创造就业外，中国大力推动基础设施建设也是确保全年经济增长目标的重要举措。

CNBC、彭博社等多家外媒指出，自去年下半年以来，中国地方政府专项债券的发行，为未来加快基础设施投资奠定了基础。这表明，中国正在加大刺激力度，以提振因疫情而蒙上阴影的经济。

拉美社称，中国和主要贸易伙伴经贸往来日益密切，同时注重内循环市场。中国今年把稳增长放在突出的位置，同时加大对外开放，加快创新，着力推动经济高质量发展。

推动全球复苏

当前，在疫情反复、地缘政治紧张、通胀高企等多重压力下，世界经济不确定性增加。据共同社报道，当地时间4月19日，IMF预计今年全球经济增长率为3.6%，较1月份预测值下调0.8个百分点。美国和日本等主要发达经济体今年的增长预测均被下调。

作为世界第二大经济体，中国经济表现牵动世界。德国新闻电视台称，中国仍是全球经济增长的最大推动力。随着疫情逐渐好转以及中国内需的提升，加上欧美等地区经济的复苏，全球经济发展将逐渐回到正轨。

德国《经济周刊》指出，当前欧美生产、消费均处于复苏上升阶段，需求仍有很大提升空间，中国出口增速有望保持两位数增长。随着RCEP正式生效，中国与东盟之间的经贸往来会进一步扩大和加深，东盟有望继续保持中国第一大贸易伙伴的地位，进而推动中国外贸的整体增长。

此外，数据显示，今年一季度，中国实际使用外资同比增长25.6%。

经济合作与发展组织中国政策研究室主任玛吉特·莫尔纳指出，中国良好的增长前景和进一步开放的举措将助力持续吸引外资流入。

“中国比以往任何时候都更深入地融入全球经济。”美国《纽约时报》近日刊文称，全球化作为一个基本趋势，并没有发生根本性改变，特别是中国已经广泛融入全球供应链。无论过去还是现在，中国的发展都是贸易和投资全球化的重要推动力量。

(责编：贾文婷、燕勐)