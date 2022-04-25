人民网东京4月24日电 （记者岳林炜）23日“世界读书日”当天，《阅读社会学——基于全民阅读的研究》日文版首发式在日本东京举行。该书著者、中国新闻出版研究院党委书记兼副院长黄晓新，翻译团队代表、日中翻译学院平松宏子及该书日文版出版方、日本侨报出版社社长张本景子等分别在线上线下出席首发式并致辞。

《阅读社会学——基于全民阅读的研究》中文版作为“中国学派”丛书之一，由人民出版社于2019年5月出版，是国内首部系统研究阅读社会学的“开山之作”，出版后受到学界业界的广泛关注和充分肯定。

日本侨报出版社从人民出版社引进日文版版权，经过翻译团队近两年的努力，于2022年“世界读书日”前夕推出了日文版。一经上市，日本主流报刊《每日新闻》和内山书店、东方书店等知名图书经销商先后进行全面推介。

黄晓新在线致辞表示，日文版是《阅读社会学》的第一个外文版，在中日邦交正常化50周年之际，在崇尚阅读的国度日本推出，非常有意义。希望通过本书，增进日本民众对中国全民阅读的了解，同时为加深两国读者和学术界的交流合作发挥积极作用。

平松宏子表示，通过翻译这本书，深切感到这不仅是一本厚重的学术性著作，也是一本切实生动、通俗易懂的读物，很适合一般读者阅读。

张本景子说，日本侨报出版社创办26年以来，长期坚持出版全面准确介绍中国的正能量好书，并在日本主流媒体定期推介，受到广大日本读者的好评。《阅读社会学——基于全民阅读的研究》日文版在纪念中日邦交正常化50周年之际推出，同样受到各界人士的关注。

首发式由日本侨报出版社总编辑段跃中主持，中日两国各界人士近百人参加。首发式结束后，还举办了“日本朋友讲中国故事之友会”阅读俱乐部成立大会。该组织由日本前首相福田康夫题写会名并担任最高顾问，今后将每月举行“读好书，知中国”交流活动。

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