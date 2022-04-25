4月21日，一名工人在卢旺达胡耶市通向基贝霍镇的公路上为道路标线。新华社记者 吉莉 摄

新华社基加利4月24日电 通讯：再不用为出行发愁了——中企修路造福卢旺达百姓

新华社记者吉莉

在卢旺达南方省，一条平整的双向沥青公路沿着连绵起伏的山丘蜿蜒盘旋，将胡耶、基贝霍、穆尼尼、恩戈马等城镇连接起来。

日前，记者在从胡耶到基贝霍的路上看到，沿途是郁郁葱葱的山林和大片的茶园，货车、摩托车、自行车和头顶货物的行人来来往往。

4月21日，两名女子行走在卢旺达胡耶市通向基贝霍镇的公路上。新华社记者 吉莉 摄

这条公路全长66公里，由中国电力建设集团有限公司（中国电建）进行升级改造，目前主路基本通车。

胡耶市居民斯佩拉达对记者说：“以前因路况差，从胡耶到恩戈马，坐车需要3个小时，一路颠簸得非常厉害。道路改造后，只需要40分钟，给我们的生活带来很大改变。”

斯佩拉达过去经常为出行发愁，“崎岖不平的土路导致交通事故频发，每逢下雨泥泞不堪，公共小巴经常陷入淤泥，乘客要下来推着车走”。

尼伊比兹每天上班都要经过这条路，他发现公路升级后公交车显著增加，“以前一天只有一两辆公交车在这条路线上行驶，现在每30分钟就有一辆公交车往返于胡耶和基贝霍之间”。他说，道路改造后，商人和农民可以轻松地将产品运送到市集，学生上学、患者就医都更加便利。

4月21日，一辆货车行驶在卢旺达胡耶市通向基贝霍镇的公路上。新华社记者 吉莉 摄

作为中卢两国共建“一带一路”合作项目之一，公路升级改造项目于2019年4月开工，因新冠疫情影响，项目推迟到2022年10月完工。

项目经理姚峥介绍说，南方省是高山茶的主产区，良好的道路交通条件可以带动高山茶出口，促进当地经济发展，改善居民生活状况。

该项目施工高峰期间聘用了600余名当地员工，并培养了一批设备操作和技术工人。项目测量师乌萨比马纳说，这条道路为沿线村庄带来了生机和繁荣。

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