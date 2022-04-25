4月24日，法国现任总统马克龙（右）在巴黎出席选举后的庆祝集会。新华社记者 高静 摄

新华社巴黎4月24日电（记者徐永春 唐霁）根据法国多家媒体24日晚公布的出口民调结果，现任总统马克龙在当天举行的法国总统选举第二轮投票中得票率领先于极右翼政党“国民联盟”候选人玛丽娜·勒庞，获得连任。

据法国商业调频电视台援引埃拉贝民调公司的统计数据报道，马克龙的得票率为58.6%，勒庞的得票率为41.4%。

4月24日，法国现任总统马克龙在巴黎出席选举后的庆祝集会。新华社记者 高静 摄

马克龙当晚在巴黎埃菲尔铁塔前发表讲话，感谢选民支持和信任。马克龙说，法国社会陷入怀疑和分裂，他希望成为“所有法国人的总统而非某个阵营的总统”。他承诺在未来5年任期内创新施政举措，更好地服务国家。

4月24日，在法国巴黎，人们参加法国现任总统马克龙的庆祝集会。新华社记者 高静 摄

出口民调结果公布后，勒庞承认败选并表示将投入到法国国民议会选举的选战中。

4月24日，法国极右翼政党“国民联盟”候选人玛丽娜·勒庞在巴黎出席选举后的集会。新华社发（肖恩·洛朗 摄）

法国内政部稍晚将公布总统选举投票的正式统计结果。

法国总统任期5年，选举采用“多数两轮投票制”。在第一轮投票中，如无候选人获得逾半数选票，得票率居前两位的候选人参加第二轮角逐；在第二轮投票中获得多数选票的候选人赢得总统选举。在本月10日举行的第一轮投票中，马克龙和勒庞的得票率分别为27.85%和23.15%，位居前两位，进入24日举行的第二轮角逐。

4月24日，法国现任总统马克龙在巴黎的庆祝集会上讲话。新华社记者 高静 摄

现年44岁的马克龙2012年出任法国总统府副秘书长，2014年出任经济、工业和数字事务部长。2017年5月，马克龙在总统选举第二轮投票中战胜勒庞，当选法国总统。（参与记者：邢建桥）

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