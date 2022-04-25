人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

欧洲央行维持三大关键利率不变

本报记者  张朋辉
2022年04月25日04:53 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　欧洲中央银行日前公布最新利率决议，决定将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别维持在0.00%、0.25%和-0.50%不变。

　　根据决议，今年4月欧洲央行常规资产购买计划下的购债规模将保持在400亿欧元，预计在今年第三季度完成购债。停止购债一段时间后，欧洲央行将根据最新经济数据及预期，对欧元区关键利率进行渐进灵活的调整，以保持金融稳定。

　　欧洲央行指出，俄乌冲突导致能源和大宗商品价格上涨，加之供应链瓶颈持续存在等不利因素影响，欧元区经济增长依然面临诸多不确定性。因此，保持当前利率水平，维持财政与货币政策支持对经济增长至关重要。未来，欧洲央行将重点关注通胀走势。

　　今年3月，欧元区通胀率达到创纪录的7.5%，远超欧洲央行设定的2%的通胀目标，并连续多月保持高位。能源价格急剧飙升是欧元区通胀高企的主要原因。欧洲的供应链瓶颈得不到缓解，供给侧状况恶化等因素还拉高了中期通胀风险。一些经济学家对欧洲经济发出了滞胀警告。

　　目前，欧洲央行需要同时应对经济增长疲软与通胀高企两大挑战。欧洲央行表示将随时准备采取措施，以确保欧元区中期通胀水平稳定在2%的水平。

　　德国商业银行首席经济学家克雷默分析指出，欧洲央行坚持宽松货币政策时间越长，人们对通胀的预期就越高，欧洲央行须谨慎选择收紧货币政策的路径。

　　（本报布鲁塞尔电）


　　《 人民日报 》（ 2022年04月25日 16 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部