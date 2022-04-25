本报记者 张朋辉

欧洲中央银行日前公布最新利率决议，决定将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别维持在0.00%、0.25%和-0.50%不变。

根据决议，今年4月欧洲央行常规资产购买计划下的购债规模将保持在400亿欧元，预计在今年第三季度完成购债。停止购债一段时间后，欧洲央行将根据最新经济数据及预期，对欧元区关键利率进行渐进灵活的调整，以保持金融稳定。

欧洲央行指出，俄乌冲突导致能源和大宗商品价格上涨，加之供应链瓶颈持续存在等不利因素影响，欧元区经济增长依然面临诸多不确定性。因此，保持当前利率水平，维持财政与货币政策支持对经济增长至关重要。未来，欧洲央行将重点关注通胀走势。

今年3月，欧元区通胀率达到创纪录的7.5%，远超欧洲央行设定的2%的通胀目标，并连续多月保持高位。能源价格急剧飙升是欧元区通胀高企的主要原因。欧洲的供应链瓶颈得不到缓解，供给侧状况恶化等因素还拉高了中期通胀风险。一些经济学家对欧洲经济发出了滞胀警告。

目前，欧洲央行需要同时应对经济增长疲软与通胀高企两大挑战。欧洲央行表示将随时准备采取措施，以确保欧元区中期通胀水平稳定在2%的水平。

德国商业银行首席经济学家克雷默分析指出，欧洲央行坚持宽松货币政策时间越长，人们对通胀的预期就越高，欧洲央行须谨慎选择收紧货币政策的路径。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 16 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)