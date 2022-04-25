本报记者 谢佳宁

皮内达是墨西哥米却肯州卡普拉小镇的一名原住民手工艺人，他用黏土制作当地特色商品已有28个年头。新冠肺炎疫情发生后，小镇上的游客少了很多，不少门店不得已暂时关了门。随着电商经济的逐步兴起，皮内达这样的当地工匠找到了产品销售的新平台。

在墨西哥，制作和售卖手工艺品是不少原住民的重要收入来源。在游客密集地区或重大节日期间，当地工匠们将手工制作的娃娃、挂饰、陶瓷制品等摆摊售卖。为帮助这一群体应对疫情冲击，不少地方开始努力发展线上销售新模式，拓宽销售渠道。

瓦哈卡州民间艺术友好协会为年轻工匠提供了在线营销专项指导，工匠们学着开设网站并创建自己的品牌。哈利斯科州政府自2020年起设立专项资金，向手工艺人提供技能培训、工艺认证，支持有需要的工匠改造生产设备等，提高他们的生产能力，适应新的销售环境。哈利斯科州手工艺开发总监玛格丽塔·阿尔法罗表示，传统手工艺人是文化遗产的守护者，通过向他们提供技术和资金支持，可以帮助手工艺人“重新找到与世界连接的新的销售模式”。

一名叫菲利亚的当地妇女和同伴开设了一个工作坊，缝制售卖带有刺绣的娃娃。菲利亚说，原住民不熟悉互联网，疫情前很少有工匠会尝试线上销售，“现在我们必须接触、学会并利用好它”。现在，菲利亚开设了一个社交账户，在线推广她的手工作品，买家可以远程下单并收货。“我们找到了一个确保收入来源稳定的方法，手工艺行业现代化改造的时代已经到来。”

分析指出，提高互联网普及率将为传统手工艺人参与数字经济创造更加有利的条件。据墨西哥国家统计和地理研究所报告显示，墨西哥近30%的人口还没有接入互联网。墨西哥政府至今已投资近10亿美元，在农村地区的学校和图书馆等公共场所建设宽带设施。同时，在全国创建了约7200个计算机中心，提供免费互联网和网络技能指导。随着互联网覆盖率的提升，当地电商平台也有了显著增长。据墨西哥在线销售协会的数据，2021年墨西哥电商销售额较上年增长27%。

（本报墨西哥城电）

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 16 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)