本报记者 李志伟

美国国家科学、工程和医学学院近日发布报告指出，美国养老机构存在严重问题，包括无效护理、人员配备不足和财务监管混乱等，需要进行广泛的系统性改革。

报告指出，截至今年2月，美国已有14.9万名养老院老人以及2200多名养老院工作人员死于新冠肺炎，“疫情暴露了美国养老院系统的失败”。分析认为，由于统计口径不同，疫情期间美国养老院的死亡病例人数可能被大幅低估。据美国健康政策研究机构凯泽家庭基金会的统计数据显示，截至今年1月底，美国养老院老人与工作人员死于新冠肺炎的人数超过20万，美国长期护理机构里的新冠肺炎死亡病例至少占到美国总死亡病例的23%。

美联社评论说，“新冠肺炎对美国最脆弱群体造成巨大灾难”，这一研究发现“发人深省，但并不令人惊讶”。养老院有大量老人死于新冠病毒，足以说明“美国养老院系统长期存在不足”。

美国国家科学、工程和医学学院网站指出，数十年来，美国养老院系统在确保护理质量方面投入不足，资源配置、财务监管缺乏问责。该报告撰写委员会主任贝蒂·费雷尔说，美国养老院系统的融资、交付、监管的方式是“无效、低效、支离破碎和不可持续的”。费雷尔将美国养老机构存在的问题称为“真正的闹剧”。她说：“公众最关心的就是养老机构的护理质量，现在许多人担心他们的家人住到养老院是否得到恰当的照顾。”

《今日美国报》报道说，在一次疫情高峰之中，位于印第安纳州科科莫市的一个养老院有88名老人感染新冠肺炎，其中29人死亡。一名护士助理回忆说：“养老院里生病的老人在不停呼救，却得不到及时回应。”数月来，“安全漏洞一直在上演”。

“美国的长期护理系统已经崩溃。”《科学美国人》杂志指出了问题的关键，美国大多数养老院都是营利性的，而私人公司通过资本运作和兼并，把养老院里的老人当做牟利工具。注册护士助理在养老院提供大部分护理服务，平均时薪为14美元，低于全美助理护士平均时薪19.38美元。据美国一家护士助理网站统计，在养老院工作的护士助理平均每周工作32—40小时，按照三班倒或两班倒，强大的工作压力加上不成比例的薪水，令招聘并留住这些注册护士助理成为一个巨大的挑战。

根据《纽约时报》的一项调查，目前美国政府评估养老机构的制度主要是基于自行报告的数据，这些数据很容易被操纵，而独立检查往往无法发现护理质量方面的严重违规行为。哈佛医学院卫生保健政策教授戴维·格拉博夫斯基说：“这不仅仅是一个行为不良者的问题，这是系统出了问题。”

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 16 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)