周 翰

4月21日，习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上提出全球安全倡议，再次彰显了中国胸怀天下以及在全球安全问题上强烈的历史担当。

大道之行也，天下为公。全球安全倡议为世界安全指明了方向。当前世界局势复杂动荡，在全球化时代，没有哪个国家能够置身事外而独善其身，也没有哪个国家可以包打天下来实现所谓的绝对安全。世界各国相互关联、休戚与共，这是全球安全倡议的内在需求。只有摒弃弱肉强食、穷兵黩武的霸道做法和一切形式的冷战思维与零和博弈理念，营造公道正义、共建共享的安全格局，才能实现普遍安全和共同安全。

多年来，中方积极倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体……这些理念、行动站在人类历史的高度，汇聚了世界各国人民关于安全与发展问题的最大公约数，反映了世界爱好和平人民的共同心声，在动荡变革的世界中愈发闪耀着和平的希望之光。

中华民族一直崇尚“协和万邦，四海一家”，追求天下大同，对和平的向往根植于中华文明的深厚土壤。近代以来，中华民族遭受了前所未有的劫难。中国共产党团结带领中国人民从苦难中走过来，深知和平与发展的珍贵。

新中国成立后，我们奉行独立自主的和平外交政策，大力倡导和平共处五项原则，坚持走和平发展道路，旗帜鲜明反对霸权主义和强权政治，坚定维护广大发展中国家利益，推动建立公正合理的国际政治经济新秩序，为国家发展营造了良好外部环境，也促进世界持久和平、共同繁荣。

中国特色社会主义进入新时代，习近平总书记从统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的战略高度，创造性地提出推动构建人类命运共同体重大倡议。全球安全倡议是人类命运共同体理念在安全领域的生动实践，不仅符合实现持久和平和普遍安全世界的需要，体现人类社会历史经验和发展规律，也是对天下一家、和衷共济等中国优秀传统文化的继承。

安全是发展的前提，发展是安全的保障。党的十八大以来，国家安全得到全面加强，为党和国家兴旺发达、长治久安提供了有力保证。中国连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为全球经济重要的稳定器、动力源。我们全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标……

正是因为树立并践行正确的安全观，营造良好外部环境，紧紧抓住发展的重要战略机遇期，中国才能在和平发展道路上取得了一个又一个光辉成就。我们既从世界发展中汲取养分和动力，又为世界和平与发展不断贡献中国智慧、中国方案、中国力量。中国将始终不渝坚持走和平发展道路，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。我们愿同国际社会一道，让全球安全倡议落地生根、开花结果，让世界变得更加和平、更加安全、更加繁荣。

（作者为国际问题观察员）

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 16 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)