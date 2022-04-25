本报记者 胡泽曦 张梦旭 李应齐

当前，乌克兰危机外溢效应不断蔓延，国际局势更趋复杂严峻。作为乌克兰危机的始作俑者，美国不是反躬自省，想方设法停火止战、劝和促谈，为世界和平与安全尽责，而是继续拱火浇油加大和解难度，甚至企图利用危机转嫁矛盾，无端对中国进行种种抹黑打压，在亚太地区制造隔阂、对立和不安全。美国的种种行径，暴露出赤裸裸的冷战思维和处理对华关系时的错误思路。

大国之大，在于对国际和平与安全负有重大责任。在二战后建立的国际秩序空前承压的背景下，作为当今世界两大经济体，中美两国应如何相处？如何引领中美关系沿着正确轨道向前发展？中国学者和秉持理性务实观点的不少美国学者认为，中美两国都从过去40多年的交流合作中受益匪浅，为这种合作设置障碍只会造成破坏作用。美方必须摒弃错误思维，回归理性务实的对华政策，展现责任和担当，同中方一道推动中美关系早日重回正轨。

因担忧丧失全球优势地位而反对对华接触政策，“这是非常狭隘和短视的”

俄乌冲突爆发以来，美国散布一系列谎言，制造“中国需为危机负责”的假象，并试图将台湾问题和乌克兰危机相提并论，为“以台制华”寻找借口。美方言行对解决乌克兰危机没有任何好处，只会进一步破坏中美互信与合作。

“美国一再煽风点火，大搞‘胁迫外交’，让其他国家为美国的错误埋单，并借机打压中国。这表明美国丝毫没有从其过去的错误外交政策中吸取任何教训，看待世界依然是非黑即白的二分法。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽指出。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员刁大明认为，美方在乌克兰危机上的举动说明，美国当前对华政策的本质就是制造对抗。“美国利用俄乌冲突在世界上制造分裂，妄图将中国塑造为西方的‘共同威胁’，以最小成本纠集盟友加入与中国对抗，进而维护美国的霸权利益。”

本届美国政府成立以来，中美关系并没有走出美国上一届政府制造的困境，反而遭遇了越来越多的挑战。美国领导人一再强调，美国不寻求同中国打“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突。然而，美方的这些承诺始终飘浮在空中，迟迟没有落地。

美方不断给中美关系制造矛盾，与其根深蒂固的冷战思维密切相关。美国“公平观察者”评论网首席战略官伊萨克森近日撰文指出，美国一些人希望开启对华“新冷战”，将“塑造敌人”视为维持所谓“自由主义秩序”的关键。在这些人的逻辑里，对“敌人”的恐惧可用于转移美国公众对收入不平等、疫情蔓延等国内问题的注意力。

美国前助理国防部长傅立民发出警告，美国一些人单纯因为担忧美国将丧失全球优势地位、不再能单方面为所欲为，就反对对华接触政策，“这是非常狭隘和短视的”。哥伦比亚大学政治学教授安德鲁·内森指出，美国政客针对中国制造恐慌、炒作威胁，将使美中关系更难管理。

遏制中国将使美国与其伙伴更加分裂，削弱自身声誉，是“国家自残行为”

中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家，中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。准确把握中美关系走向，必须看到两国利益交融的时代现实，必须看到两国人民渴望交流的真诚意愿，必须看到国际社会希望中美关系保持健康稳定的普遍共识。

中美关系不是“新冷战”。2021年，中美双边贸易额首次突破7500亿美元，双向投资接近2400亿美元，7万多家美国企业在华投资兴业。现实充分说明，中美利益深度交融，意识形态差异不能定义双方关系，执意发动对华“新冷战”只会造成一损俱损。

美国布鲁金斯学会高级研究员何瑞恩在“全球亚洲”网站撰文指出，用冷战类比定性当前美中关系是错误的，搞意识形态对抗将削弱美中在应对全球挑战上的合作前景。普林斯顿大学政治学系教授约翰·伊肯伯里认为，遏制中国将使美国与其伙伴更加分裂，削弱美国自身声誉，是一种“国家自残行为”。

亚太地区不是“角斗场”。一段时间以来，美国试图通过强推“印太战略”，制造地区紧张，挑动对抗对立，引发地区国家广泛担忧。防止冷战思维在地区回潮，拒绝在大国间选边站队，是地区国家的普遍愿望。“全球所有国家都希望与中国和美国建立积极和建设性的关系，”新加坡前总理吴作栋的这一观点非常有代表性。

今年第一季度，中国与东盟贸易额达到1.35万亿元人民币，东盟成为中国第一大贸易伙伴，《区域全面经济伙伴关系协定》为地区合作的赋能增效作用逐步显现。事实表明，融入开放合作的潮流，才能为地区和平繁荣发挥建设性作用。在美国陆军战争学院副教授泽内尔·加西亚看来，印太地区正为全球经济提供驱动力，美国的“印太战略”还依赖几十年前的假设，已经不适合今天的环境。

隔绝脱钩不是“可选项”。近日，美国青年学生踊跃参加与中国神舟十三号航天员乘组的“天地对话”；参加哈佛中国论坛的各界代表共议中美关系前行之道；纪念飞虎队80周年历史图片展帮助年轻一代重温那段不平凡的历史……尽管美方一些人处心积虑渲染“中国威胁”，但加强交流对话才是民心所向。

人民是历史的创造者，中美人民友好交往的故事每天都在发生。傅立民强调，美中两国都从过去40多年的交流合作中受益匪浅，为这种合作设置障碍只会造成破坏作用。

全球领导地位靠的不是赢得所谓大国竞争，而是为应对全球挑战提供解决方案

大国竞争不是时代主题，零和博弈不是正确选择。世界既然走出了冷战，就不应再降下铁幕。美方应该承担大国责任，顺应国际社会期待，回归理性务实的对华政策，同中方一道推动中美关系早日重回正轨。

“相互尊重、和平共处、合作共赢是中美关系恢复健康稳定发展的必由之路。”阮宗泽指出，“中美两国在许多议题上合作潜力巨大。双方有效推进合作，尤其需要美方改变思维、与时俱进，不要总抱着零和博弈的思维，从地缘政治角度看待问题。”

美国学者也认为，美国对外政策必须回归现实和理性。玛卡莱斯特学院国际关系教授安德鲁·莱瑟姆在《国会山报》撰文分析当前美国外交政策的弊端时指出，冷战已经结束30多年，冷战后出现的所谓“单极时刻”已成为过去，美国政府应基于政治现实而非“怀旧情绪和条件反射”制定对外政策。

今年是中美“上海公报”签署50周年。回望历史，中美以求同存异精神处理两国差异分歧，打破了两国之间的长期对立和隔绝，改变了世界历史。今天，中美关系要走出困境，同样需要以沟通对话管控分歧，避免冲突对抗。刁大明指出，中美存在差异分歧是客观事实，如何应对考验两国的智慧与担当。双方应汲取历史经验，进一步加强各领域沟通，有效管控分歧，确保双方关系保持稳定。

相比50年前，今天中美关系的全球影响更加突出，双方理应承担大国责任，为世界提供更多公共产品。美国美中关系全国委员会主席斯蒂芬·欧伦斯指出，美中都面临气候变化、恐怖主义、大流行病等共同威胁，打造更加积极、更具建设性的美中关系符合两国人民的利益和世界共同利益。

何瑞恩认为，在全球大多数国家看来，当今时代是一个全球性挑战不断增多的时代，而不是一个大国竞争的时代。在这个时代，全球领导地位靠的不是赢得所谓大国竞争，而是为应对全球挑战提供解决方案。

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 16 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)