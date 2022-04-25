本报记者 邹 松

近日，南非中国经贸协会在约翰内斯堡主办了一场面向当地年轻人的招聘会，华为、海信、中国国际航空公司、中国银行等50多家在南非的中企参加，吸引了当地数以千计的求职者。

招聘会现场，一个个招聘台前醒目的企业标识引人注目。“我的专业是数字通信，正准备考研究生。到中企工作很有前途，我和同学们一起来看看。”“如今南非很多地方都在裁员，但是中企有很多岗位要人，我们都想抓住机会。”“虽然还没毕业，但我有实习经验，还在华为的门店工作过。加入华为是我的梦想”……很多来应聘的年轻人表示。女大学生艾拉在现场就与海信签订了工作合同，“我太幸运了，我现在想立即发个朋友圈！”

据介绍，截至2021年底，在南中资企业已有200多家，为当地创造逾40万个就业岗位。未来3年，中企还将为南非提供约2万个直接就业岗位。

中国驻南非大使陈晓东在活动现场表示，本次招聘会是落实中南两国元首共识的重要举措，也是实现互利共赢的有益尝试，既为南非解决就业促进发展提供助力，也为中资企业招揽人才和本地化发展注入活力。

南非总统特别代表、南非就业和劳动部部长恩克塞西表示，招聘会将为南非促进就业与增长注入动力，希望南中企业加强合作。

南非外交和国际合作部副部长博特斯表示，南中两国关系早已超越政治和外交范畴，在经济和社会合作等各领域均取得“双赢”的丰硕成果。中非合作论坛和共建“一带一路”将在非洲大陆发挥更大作用。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 03 版）

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