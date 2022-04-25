本报记者 谢佳宁

中国驻墨西哥大使馆日前举行“我的中墨情缘”短视频大赛颁奖仪式。今年是中墨建交50周年。本次大赛启动以来，收到中墨各界提交参赛作品153件，讲述了两国团结抗疫、民心相通的故事。经中国驻墨西哥大使馆和墨西哥外交部联合评选，9部短视频作品获奖。

奥马尔·阿维尼亚·门德斯的作品在大赛中获得二等奖。他通过小视频展示了中国武术的魅力。阿维尼亚从小对中国武术感兴趣，多次前往中国学习武术，还代表墨西哥参加了2019年在上海举行的世界武术锦标赛。阿维尼亚和弟弟妹妹一起在当地开办了一所武术学校，招收了70余名学员，年龄从4岁到35岁不等。“我希望通过普及中国武术，让墨西哥民众了解更多中国传统文化。如果有机会再去中国，我想更深入地体验中国多姿多彩的文化魅力，拍出更多视频介绍给墨西哥朋友。”阿维尼亚说。

大赛三等奖获得者埃米利亚诺·加里多·菲格罗亚表示，从编写脚本到剪辑素材，他用了半个多月时间。“虽然还没有去过中国，但我对中国的历史文化神往已久，并阅读了很多相关书籍。我最喜欢中国小说《西游记》，希望有机会去北京游览故宫和万里长城。”

17岁的娜奥米·索托·塞万提斯是一名高三学生。她用镜头拍下了在墨西哥城唐人街的见闻。索托说，上学期间，她选修了中文课程，随着学习的深入，她越来越喜欢中国文化。唐人街是墨中友谊的标志之一，她在那里大开眼界。“参加这次比赛是为了表达我对中国的热爱。我花了很长时间创作视频，想展现唐人街独具特色的中国文化，希望更多当地人了解中国。”得知获奖消息，索托兴奋地说：“将来有机会，我希望去广州读大学，更真实地领略中国多彩文化。”

墨西哥外交部亚太司代司长卡梅塔表示，通过举办这次短视频大赛，可以真切感受到参赛者对发展墨中两国关系的支持，感受到两国人民对美好未来的共同期待，“比赛让我们看到了跨越国界的友谊，希望所有参赛者成为墨中友好的使者”。

中国驻墨西哥大使祝青桥表示，中墨各界朋友可以借本次大赛契机，敞开胸怀、打开视野，交流中墨两国的友好故事，为两国扩大合作、共创未来提供更有力的民意支撑。

（本报墨西哥城电）

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 03 版）

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