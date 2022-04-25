本报记者 程是颉

“在全球发展面临压力的时刻，中国展现出勇气和定力，为亚洲及全球发展带来信心。”博鳌亚洲论坛理事、巴基斯坦前总理肖卡特·阿齐兹近日在接受本报记者采访时表示，受疫情延宕反复、经济复苏乏力、地区安全形势紧张等不确定性因素的影响，全球发展面临着严峻挑战。中国坚持疫情防控，经济稳步发展，为其他国家发展提供了借鉴。

阿齐兹认为，从提出全球发展倡议，到提出全球安全倡议，习近平主席向世界展现了中国促进全球合作发展的信心与决心。“坚持对话合作、坚持真正的多边主义，这是中国向世界发出的时代强音。”在他看来，中国同亚洲其他国家共同努力，维护区域和平与安全，致力于将亚洲打造成世界的和平稳定锚、增长动力源、合作新高地。中国展现负责任大国的担当。

“正如习近平主席所说，任何艰难曲折都不能阻挡历史前进的车轮。面对重重挑战，我们决不能丧失信心、犹疑退缩，而是要坚定信心、激流勇进。”阿齐兹感叹道，本届博鳌亚洲论坛年会的举办向世界证明，在中国的引领下，覆盖全球60%人口的亚洲地区正在成为推动世界和平稳定发展的重要力量。

阿齐兹表示，当今世界面临诸多挑战，必须依靠全球合作才能解决，“世界是一个整体，各国决不应该重走冷战思维、集团对抗的老路”。

“中国拥有庞大的国内市场，具备强劲的经济发展韧性和社会组织动员能力。中国在保持自身稳定与发展的同时，还能够积极推动全球合作，与其他国家共同构建更美好的未来。”阿齐兹认为，随着共建“一带一路”不断推进、《区域全面经济伙伴关系协定》的生效实施，以及其他各项双多边贸易合作协定的签署与推进，中国与各国不断增强经济联系，拓展发展领域，为包括巴基斯坦在内的广大发展中国家提供了加快经济社会发展的新机遇。

（本报伊斯兰堡电）

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 03 版）

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