新华社北京4月24日电（记者王琳琳、宋晨）中宣部版权管理局局长王志成24日在国新办举行的2021年中国知识产权发展状况新闻发布会上介绍，保障阅读障碍者平等欣赏作品和接受教育权利的马拉喀什条约将于2022年5月5日对我国生效，有望缓解阅读障碍者“书荒之困”。

马拉喀什条约，全称是《关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》。2013年6月，世界知识产权组织在摩洛哥马拉喀什召开的外交会议上通过该条约，我国是条约首批签署方之一。

马拉喀什条约要求各缔约方规定版权限制与例外，以保障阅读障碍者平等欣赏作品和接受教育的权利。马拉喀什条约的受益方不仅包括视力残疾人，还包括由于视觉缺陷、知觉障碍或身体残疾等其他方面的原因不能正常阅读的群体。

第二次全国残疾人抽样调查结果显示，我国现有视力残疾人约1732万。我国阅读障碍者的数量可能会更多。马拉喀什条约对我国生效后，将极大丰富阅读障碍者精神文化生活，提高其受教育程度，推动我国优秀作品海外传播。

王志成介绍，下一步，国家版权局将做好马拉喀什条约实施工作，进一步完善配套机制，制定切合我国实际的实施办法，加强对被授权者的指导和监管，规范作品无障碍格式版的制作和提供，与世界知识产权组织、无障碍图书联合会加强合作，推动无障碍格式版跨境交换，把马拉喀什条约对阅读障碍者的支持落到实处。

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