新华社北京4月24日电 俄乌冲突让北约再次处于国际舆论的聚光灯下。回顾历史，北约并未随着冷战结束进入历史，而是沦为了维护美国霸权的军事工具和肆意践踏人权的杀人凶器，延续着冷战思维持续寻求集团对抗。

新华社近日连发三文，深入起底北约这一“冷战遗孽”，让世人进一步看清其本来面目与卑劣行径。

起底之一：维护美国霸权的军事工具

追根溯源不难发现，俄乌冲突的种子早在冷战后北约迈出东扩步伐之日，就已悄然种下。

1949年，美国为对抗苏联，以“共同防御”名义拉拢部分欧洲国家成立北大西洋公约组织。42年后，苏联解体，北约不仅没有随着冷战结束而偃旗息鼓，反而在美国主导下一方面不断东扩，一步步把俄“逼到墙角”，最终导致俄乌冲突，另一方面打着维护“民主、自由、人权”的旗号，把军事干涉的黑手伸向中东、非洲等地区，让多国陷入战乱。

“美国政府自行决定并实施了一切（军事干涉）……而北约不过是美国霸权的幌子。”比利时《晚报》去年9月一篇文章一针见血地指出，北约这个军事集团根本上是服务于美国的霸权利益。

——美国学者克里斯托弗·莱恩2000年在《美国霸权与北约的永久化》一书中写道：1945年以来，美国一直在追求霸权的路上……

——冷战结束后，不少人曾认为，北约已完成使命，将就此解散。然而，北约却反其道而行之，不断扩张其地理边界和活动范围。这背后的原因在于，美国需要利用这个军事工具来继续把控欧洲事务、维护美国霸权……

——美国前国务卿詹姆斯·贝克2002年曾撰文指出：北约的性质现在已远远超出了一个军事联盟。我们对我们盟国的国内政治、经济以及文化价值观并不是持不可知的态度，因为北约联盟的一个重要目的是，而且一直是，推行一套特定的价值观——与西方息息相关的价值观……

原文：起底“冷战遗孽”北约之一：维护美国霸权的军事工具

起底之二：肆意践踏人权的杀人凶器

“23年前，北约对一个小国发动了残忍、可怕、非法、非人的攻击……”3月24日，塞尔维亚总统武契奇在悼念1999年北约轰炸遇难同胞的仪式上说。

塞尔维亚的遭遇并非孤例。多年来，从阿富汗到伊拉克，再到利比亚，以美国为首的北约肆意发动战争，悍然践踏人权，酿成血淋淋悲剧的例子比比皆是。更令人愤慨的是，北约对这些以“人道”“民主”“和平”为名犯下的罪行从未反思，也从未被追责。

——1999年3月24日，北约打着“避免人道主义灾难”的旗号，绕过联合国安理会，对当时的南斯拉夫联盟共和国实施了78天的持续轰炸，造成2000多名平民丧生、6000多人受伤，近100万人流离失所、200多万人失去生活来源……

——在持续20年的阿富汗战争中，美国和北约屡屡在军事行动中滥杀平民。今年年初，在阿富汗坎大哈省潘杰瓦伊地区拉卡尼村，73岁的村民丁·穆罕默德告诉新华社记者，2011年，美军战机对这个村子发动空袭，炸死包括他家17口人在内的63名村民，另造成几十人受伤。“他们都是无辜平民，没有犯任何罪”……

——除了大量平民无辜丧命，美国及其北约盟友还给相关国家经济民生造成深重灾难……

原文：起底“冷战遗孽”北约之二：肆意践踏人权的杀人凶器

起底之三：热衷集团对抗的变态思维

仔细回顾北约成立与扩张的历史经纬，不难看出这一组织自始就是一个由美国拉帮结伙结成的小圈子，为的是在冷战中搞集团对抗。如今冷战已经结束30余年，以美国为首的北约为了证明其存在的必要性，仍在不断鼓吹集团对抗。“冷战的遗孽”正在全球策动“新冷战”。

——冷战初期，美国、英国、法国、意大利等12国于1949年在华盛顿签订《北大西洋公约》。公约规定，缔约国任何一方若遭到武装攻击，应视为对全体缔约国的攻击。这些国家由此形成军事联盟。面对来自北约的压力，以苏联为首的东欧社会主义国家于1955年成立华沙条约组织，从而在欧洲形成两大集团对立的局面……

——北约内部在冷战结束后对其存续和战略目标也有不小的争论，但北约通过多次更新其战略概念阐释其存在意义，对冲了内部的“离心力”。审视北约这些战略概念的演变，不难看出其核心就是持续不断地塑造新的敌人并与之对抗……

——一些媒体和分析人士指出，北约作为冷战产物，秉承过时的冷战思维和意识形态偏见，搞集团对抗，追求“绝对安全”，是逆历史潮流而动。包括在俄乌冲突中的“拱火”行为，北约的所作所为毒害地区与世界和平稳定，已成为全球最大的安全隐患，违背广大发展中国家意愿……

原文：起底“冷战遗孽”北约之三：热衷集团对抗的变态思维

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