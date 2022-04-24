新华社北京4月24日电 世界卫生组织23日说，截至21日，已有12个国家报告不明病因的儿童急性肝炎，至少发生一例死亡。

3月13日，一名儿童在英国伦敦观看圣帕特里克节游行。新华社记者李颖摄

世卫组织发布公报说，已接到至少169例不明病因儿童急性肝炎报告，其中114例在英国。美国、西班牙、以色列、丹麦、爱尔兰、荷兰、意大利、挪威、法国、罗马尼亚和比利时也报告出现病例。

患者年龄在1个月到16岁之间。17名患者需要接受肝移植。

世卫组织未提供死亡病例发生的国家等相关细节。

许多已报告病例症状包括腹痛、腹泻、呕吐，大部分病例没有发热症状。所有报告病例均未检测出甲、乙、丙、丁、戊这五种常见肝炎病毒。

4月1日，人们前往英国利物浦一家医院的急诊室。新华社发（乔恩·休珀摄）

世卫组织说，在至少74个病例中检出一种腺病毒，其中18例确认感染41型腺病毒；20个病例中检出新冠病毒；在19个病例中同时检测到腺病毒和新冠病毒。

世卫组织说，腺病毒是导致这些患者感染的一个假设原因，但不足以解释眼下的情况。

目前已知数十种腺病毒，其中许多关联感冒症状、发烧、喉咙痛等。41型腺病毒通常关联腹泻、呕吐、发热，还经常伴随呼吸症状。先前没有发现过免疫功能正常的儿童感染41型腺病毒后患肝炎的情况。

由于绝大部分患者没有接种过新冠疫苗，所以眼下可以认为他们的肝炎不是接种新冠疫苗副作用。

世卫组织正在密切关注这一情况，并与英国卫生部门及其他成员及合作伙伴展开合作。

世卫组织认为，预防近来报告的儿童急性肝炎，当务之急是确定病因，建议以勤洗手和保持呼吸道卫生等措施防止腺病毒等常见病毒感染。（欧飒）

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