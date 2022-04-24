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法国总统选举第二轮投票开始

2022年04月24日16:06 | 来源：新华网
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新华社巴黎4月24日电（记者唐霁 徐永春）法国总统选举第二轮投票当地时间24日8时（北京时间14时）在法国本土开始进行，在第一轮投票中胜出的现任总统马克龙和极右翼政党“国民联盟”候选人勒庞将展开最终角逐。这是继2017年总统选举后，两人再次进入第二轮对决。

由于时差原因，法国部分海外省已提前开始投票，本土投票站将于24日晚关闭。法国内政部将在投票站全部关闭后陆续公布初步计票结果。

新华社记者当天上午在巴黎郊区的克里希市政厅投票站看到，投票站开门后，第一批进入的选民大都戴着口罩，并在入口处洗手。

法国埃拉贝民意调查公司22日进行的民调显示，马克龙和勒庞在第二轮投票中的支持率分别约为55.5%和44.5%，两人之间的差距与2017年相比明显缩小。分析人士认为，极右翼力量民众支持率大幅上升对马克龙能否连任构成挑战。此外，本次选举较高的弃票率也给选举结果带来不确定因素。

法国总统任期5年，选举采用“多数两轮投票制”。在第一轮投票中，如无候选人获得逾半数选票，得票居前两位的候选人参加第二轮角逐。在10日举行的第一轮投票中，马克龙和勒庞的得票率分别为27.85%和23.15%，位居前两位，进入第二轮角逐。

受新冠疫情影响，法国内政部宣布了针对选举投票的防疫措施，包括建议脆弱人群戴口罩、保持社交距离、投票站定时通风等。（参与记者：邢建桥）

(责编：苏缨翔、燕勐)

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