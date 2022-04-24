新华社北京4月24日电（记者冯玉婧）今年的世界免疫周是4月24日至30日，主题是“人人长寿”，旨在让全世界民众认识到疫苗可以助人“追逐梦想、保护所爱之人、健康长寿”。

世界卫生组织在今年的世界免疫周相关材料中说，自1796年研制出第一支天花疫苗以来，人类已研发出数百种疫苗，数十亿人的寿命得以延长。疫苗接种是公认最成功和最具成本效益的卫生干预措施之一。

世卫组织数据显示，迄今疫苗可以预防20多种危及生命的疾病，帮助所有年龄段的人活得更长、更健康。目前，接种疫苗每年可防止数百万人死于白喉、破伤风、百日咳、流感和麻疹等疾病。

世卫组织说，疫苗接种是一种简单、安全和有效的方法，疫苗通过训练人的免疫系统来产生抗体，可在人们接触有害疾病之前就提供保护，免受这些疾病的危害。疫苗接种利用人体的天然防御机制来建立对特定感染的抵抗力，并增强人的免疫系统。

接种疫苗后，人的免疫系统会做出反应，能够识别入侵的病毒或细菌；产生抗体，即免疫系统为抵抗疾病而自然产生的蛋白质；记忆有关疾病以及对抗方式。如果人在未来暴露于相同病毒或细菌，免疫系统便会在人患病之前迅速摧毁它。人的免疫系统有记忆功能，一旦接种一剂或多剂疫苗，通常会在数年、数十年甚至一生中保持对疾病的抵御能力。

但若没有疫苗，人类就会面临麻疹、脑膜炎和破伤风等疾病导致的严重病症和残疾风险。这些疾病中有许多会危及生命。据世卫组织估计，仅儿童接种疫苗每年就可挽救超过400万人的生命。

当前，在应对新冠疫情的过程中，接种新冠疫苗也被证实对预防新冠病毒导致的重症、死亡有效。世卫组织强调，只有确保公平、公正地获得疫苗，确保每个国家都能获得疫苗，并从最脆弱群体开始推广接种疫苗，才能保护民众健康。

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