新华社布鲁塞尔4月24日电（国际观察）多重冲击令欧洲成俄乌冲突主要经济受损者

新华社记者康逸 沈忠浩 何丽丽

俄乌冲突爆发两个月来，欧盟对俄罗斯祭出多轮制裁，最新制裁范围已扩展至能源领域。分析人士指出，欧洲经济面临高通胀低增长风险，持续的俄乌冲突进一步增加能源、财政和货币政策等方面的不确定性，令欧洲成为这场冲突的主要经济受损者。

绿色转型受挫

作为新一轮经济制裁的主要措施，欧盟决定禁止从俄进口煤炭，并减少对俄石油和天然气的进口依赖，这加剧了欧洲能源供应紧张状况。为克服眼前困境，欧洲不得不着手绕远扩大进口美国液化天然气，并修建新的接收终端和储气设施。有些国家甚至计划进口更多煤炭，以便让本已逐渐退出历史舞台的火力发电站再次满负荷运行。

分析人士指出，欧盟此举可谓“杀敌一千，自损八百”。盲目追随美国令欧洲经济民生付出更惨重代价。事实上，欧洲短期内摆脱对俄能源依赖并不现实，可能进一步暴露自身能源缺口，增加对化石燃料依赖，无助于实现绿色转型和促进经济可持续发展。

代表化工和采矿业工人的德国BCE工会负责人迈克尔·瓦西利亚迪斯表示，即使部分切断俄对欧天然气供应，也可能导致“数十万”工作岗位流失。

德国最大能源企业意昂能源集团首席执行官菲利普·托恩表示，如果欧盟停止进口俄天然气，德国消费者必须为电力和天然气价格大幅上涨做好准备。

面临滞胀风险

去年四季度，欧盟经济环比增速已大幅放缓至0.4%，远低于此前连续两个季度超过2%的增幅。乌克兰局势令亟待摆脱新冠疫情困扰的欧洲经济雪上加霜。经济合作与发展组织（经合组织）报告指出，在该组织覆盖的地区中，欧洲经济受俄乌冲突的冲击最严重。

受对俄大规模制裁影响，欧洲多项经济指标恶化。今年3月欧元区通胀率已升至7.5%，创历史新高。欧元区所有国家都通胀高企，波罗的海三国及荷兰通胀率甚至高达两位数。欧洲央行大幅上调欧元区今年通胀预期至5.1%，同时下调今年经济增长预期至3.7%，并预计明后两年分别增长2.8%和1.6%。

伴随高通胀的是欧洲经济增长显著放缓，市场对滞胀的担忧正在上升。

国际货币基金组织指出，由于俄乌冲突及相关制裁措施对能源价格、能源安全和制造业造成破坏，欧元区经济增长将受到严重影响。

欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼指出，欧元区经济前景将取决于俄乌冲突持续时间、增加能源供应的可能性以及投资者和消费者信心。

市场研究机构埃信华迈经济学家克里斯·威廉姆森认为，欧元区出口已经下滑，信心减退影响内需，欧元区通胀前景恶化的同时增长前景堪忧，第二季度经济停滞或放缓的风险正在加大。

宏观政策两难

疫情叠加严重的地缘政治风险令欧洲宏观政策刺激的边际效应递减，调整难度加大。

欧元区复苏长期高度依赖低成本流动性，欧盟各成员国抗风险能力存在差异，复苏不平衡，这加剧了欧洲央行退出宽松政策的复杂性。既要应对不断攀升的通胀，又不能因政策转向拖累经济复苏，欧洲央行政策取舍面临两难。

在财政政策方面，欧盟也面临着保持财政纪律约束和促进经济增长间的权衡。为应对疫情冲击，欧盟及其成员国采取财政手段托底，导致财政赤字及债务水平攀升，而俄乌冲突令这一问题恶化。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯表示，俄乌冲突正通过多种渠道阻碍欧盟经济活动。欧盟公共财政状况受到严重影响，经济增长放缓将导致预算赤字增加。

(责编：苏缨翔、燕勐)