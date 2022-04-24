新华社英国斯特拉特福4月23日电 通讯：在莎翁故里感受“世界读书日”

新华社记者杜鹃

4月23日是世界读书日，也是英国文学巨匠威廉·莎士比亚诞辰纪念日。当天，不少文学爱好者来到莎士比亚的故乡、英格兰埃文河畔小镇斯特拉特福，走近莎翁，感受莎翁。

上午，一面印有莎士比亚头像的旗帜在小镇上空迎风飘扬，在明媚阳光映衬下格外醒目。在管弦乐队伴奏下，由当地中小学生和民间团体组成的游行队伍一路走到中心广场。当地居民和游客齐声高唱生日歌，将莎士比亚诞辰458周年纪念活动推向高潮。

莎士比亚生于1564年，逝于1616年。尽管他的确切出生日期尚存争议，但英国人普遍将4月23日视作他的生日并加以庆祝。这一天的特殊意义不止于此。1995年，联合国教科文组织宣布将4月23日定为“世界读书日”，从而推动更多人阅读和写作，让读书成为人们日常生活中不可或缺的部分。

从德比郡赶来的一对老夫妇告诉新华社记者，他们今天将在莎翁故里感受历史文化气息，观看街头艺人表演的莎士比亚戏剧片段。

莎士比亚出生地基金会研究部门主管、英国伯明翰大学莎士比亚研究所荣誉研究员保罗·埃德蒙森接受新华社记者采访时说，对于纪念莎士比亚等世界文学巨匠而言，读书日具有重要意义。他说，莎士比亚对世界文学最大的贡献是发明了许多词汇，“当他找不到合适的词汇描述事物时，会创造一个新词……莎士比亚是语言的创造者、情感的表达者、人物的画家以及故事的讲述者”。

除感受莎士比亚诞辰纪念活动的热闹气氛外，一些人还来到小镇图书馆安静地享受阅读的快乐。17岁的高中生杰克说，他喜欢读莎士比亚的著作，也参与了学校的莎士比亚戏剧表演。图书馆当天还准备了“莎士比亚寻宝”活动，鼓励小读者们在图书馆内按线索发掘有关莎士比亚的知识，增加阅读兴趣。

莎士比亚出生地基金会负责图书销售的店员克里斯蒂娜·伍拉德告诉新华社记者，在莎士比亚诞辰纪念日读书非常有意义。23日当天，书店内有关莎士比亚的著作书籍销量有所增加。小镇庆祝莎士比亚诞辰的活动前两年受到新冠疫情影响。从今年开始，来这里探寻莎翁足迹的游人开始增多。

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