分享会现场。主办方供图

人民网北京4月24日电 （王禹蘅）4月23日，外交官的炼成之路：《蹦极》分享会在北京图书大厦举行。

《蹦极》是首部外交题材的长篇小说，由江苏凤凰文艺出版社出版发行，出版一年来受到广泛关注。全书讲述发生在太平洋岛国的一个故事，外交官一个人在岛国建馆、坚守，出色完成了自己的任务。小说作者卢山，真名杨优明，曾两度出任驻外大使，常驻过欧洲、北美、拉美和非洲等国。

在交流会上，外交史学会会长、中央外办原副主任杜起文指出，这是第一部以当代中国外交以及当代中国外交人为题材的长篇文学作品，具有开创意义。它帮助广大读者，特别是青年读者，走近中国外交，走进中国外交人的生活以及他们的精神世界。“朝着最根本的理想价值不断努力，再困难、再艰苦都脚踏实地，眼里有光，中国的外交人就是这样一群人。”他表示，随着中国越来越走近世界舞台中央，国际社会对中国外交事务的关注度越来越高，需要广大读者提高国际素养，更加深入、积极地关心支持外交事业发展，使中国在构建人类命运共同体的道路上做得更好。

《蹦极》作者，前驻外大使卢山。主办方供图

该书作者，前驻外大使卢山介绍了创作情况和背后的故事。他希望通过小说将老外交官、老大使们写的回忆录以新形式呈现出来。他表示，外交工作并不全是光鲜，有风险、有危险，希望这本书让有志于成为外交官的年轻人能够有思想准备。

中国出版传媒商报社社长宋强肯定了该书的价值和意义。“这是中国第一本外交题材的小说。”他表示，好书至少有三个标准：第一主题要好，第二内容要好，第三语言、艺术形式要好。对照这几个标准，《蹦极》是一部非常好的小说。这本书适合每一个活在当下的中国人都来读一读。

2021年，该书入选《中国出版传媒商报》年度影响力图书等多个榜单，获第三届新闻出版政府奖等多个奖项，并入选2021年度“中国好书”。

(责编：王禹蘅、杨牧)