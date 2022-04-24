人民网曼谷4月23日电 （记者孙广勇）4月22日，泰国孔敬大学孔子学院开展“泰东北民校本土中文教师培训”项目，开启2022年孔敬孔院国际中文日活动。本次活动由中国驻泰国大使馆主办，泰国孔子学院（课堂）发展联盟作为指导。

本次“泰东北民校本土中文教师培训”项目是孔敬大学孔子学院与泰国民校教育委员会合作协议框架下开展的首场培训活动，是“孔敬大学孔子学院本土中文教师培训中心”成立以来举办的又一重量级的核心培训项目。本次培训得到了泰东北华文民校联谊会以及坤敬公立华侨学校的大力支持。

本次培训特别邀请了汉考国际教育科技有限公司、中文联盟、西南大学出版社、西南大学国际学院、外语教学与研究出版社、四川新华乐知教育科技有限公司等国际中文教育、考试机构参与，为培训活动提供汉语考试培训、图书资源以及相关课程。

本次培训活动采取线上线下相结合的方式，一共组织了80名线下学员、300名线上学员参与。为保证培训的安全，孔敬孔院把防疫作为第一要务，从学员入住宾馆到每天的培训，都进行严格的ATK测试和体温检测。为保证培训内容的广泛性、丰富性和前沿性，孔敬孔院邀请了与国际中文教育密切相关的教育机构、考试机构、出版单位参与其中；为保证培训质量，孔敬孔院精心策划了培训流程、组织安排业务精干的培训教师，保证每个环节都能适合学员的特点，满足大家的学习需求。

本土中文教师培训工作一直以来都是孔敬孔院的核心工作之一，特别是疫情下的泰国需要更多、更高质量的本土中文教师培训活动。长期以来，孔敬孔院与泰国民教委合作紧密，在本土中文教师培训方面硕果累累。此次签约及培训活动的开展将助推双方未来合作更上一层楼，开创协同发展新局面。孔敬孔院将忠实于双方合作协议框架下的所有内容，尽最大努力，为泰国民校中文教师的职业规划、专业发展提供帮助。孔敬孔院积极与泰国各有关单位开展合作，此次与泰国民教委的签约合作既是历史成就的积累，也是未来发展的见证。双方携手，定能探索出民校本土中文教师培训的新模式。孔敬孔院将与泰国各界分享国际中文教育的成果和经验，共同致力于泰国中文教育事业的发展，推进中、泰两国人文交流更上层楼。

4月20日以来，世界各地中文教育机构开展了丰富多彩的国际中文日活动，孔敬孔院以本土中文教师培训为抓手，开展“泰东北民校本土中文教师培训”，给广大泰东北本土中文（华文）教师提供服务，既是巩固泰国本土中文教育师资队伍的核心工程，也为筑牢国际中文教育在泰国的教学基础开启新篇。

(责编：高歌、杨牧)