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中国驻欧盟使团发言人就欧美磋商联合新闻稿涉华内容答记者问

2022年04月24日10:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔4月22日电 （记者张朋辉）4月22日，中国驻欧盟使团发言人就欧美磋商联合新闻稿涉华内容答记者问。全文如下：

问：近日，欧盟和美国高级别外交官员在布鲁塞尔举行磋商并发表联合新闻稿，其中涉及俄乌局势涉华关切，提及涉台、涉疆、人权、“经济胁迫”等涉华问题。中方对此有何评论？

答：美欧举行磋商是它们自己的事，但我们坚决反对拿中国说事，更反对借磋商之名对中国指手画脚、威胁施压。美欧联合新闻稿有关涉华内容粗暴干涉中国内政，无端抹黑攻击中国，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

这个新闻稿不打自招的是，世界上确有那么一些国家和组织，打着维护主权和领土完整的招牌，干的却是破坏别国主权和领土完整的勾当；假借维护和平与安全的名义，实则谋求自身绝对安全的一己私利。这种赤裸裸的双重标准，只能让世界人民更加清楚地认识到什么叫集团政治，什么叫意识形态霸凌。我们奉劝有关方面不要低估中方捍卫国家主权的坚定决心，不要低估中国人民维护民族尊严的坚强意志，认清世界发展大势，彻底摒弃冷战思维和拉帮结派做法，多为世界和平、稳定、发展做点实事好事，而不是四处煽风点火、挑动对立对抗。

(责编：高歌、杨牧)

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