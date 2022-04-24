人民网墨西哥城4月22日电 （记者谢佳宁）近日，北京第二外国语学院校长计金标和墨西哥奇瓦瓦自治大学校长赫苏斯·比利亚罗沃斯·吉翁分别发表视频致辞，祝贺两国建交50周年暨孔子学院成立15周年。

计金标在致辞中首先回忆了1973年周恩来总理赠送的中墨友好信物——7根榆树插条，这些在墨西哥已枝繁叶茂的榆树插条见证了50年来中墨两国跨越大洋的深厚友谊。

“周恩来榆树林荫道”纪念碑。墨西哥奇瓦瓦自治大学孔子学院供图

计金标表示，墨西哥奇瓦瓦自治大学孔子学院成立15年以来，在双方共同努力下，已培养了近万名两国友好使者，在国际中文教育领域取得了丰硕成果，已发展成墨西哥师生规模最大的中文教育机构，成为中墨人文交流的重要桥梁和纽带。如今中墨两国都处在国家发展和民族复兴的关键阶段，未来，北二外将大力加强与奇瓦瓦自治大学的教育和人文交流，促进民心相通，增进相知相亲，为构建两国人文交流大格局作出应有贡献。

赫苏斯·比利亚罗沃斯·吉翁在致辞中强调了教育对于墨西哥和奇瓦瓦自治大学发展的重要性。自2007年以来，奇瓦瓦自治大学携手北二外为每一个想了解中国的成人和儿童提供学习平台，让他们有机会了解中国的文化、语言和美食，让两种文化相互交融。他表示，奇瓦瓦自治大学未来将致力于加强与二外的合作关系，促进共同发展。

两位校长都在致辞中强调了中墨两国友谊。面对世纪疫情，中墨共克时艰、同舟共济、守望相助，树立了国际团结抗疫典范。观看视频后，奇瓦瓦自治大学孔院学生发表感言。一名学员表示：“这次疫情让我深深地感受到了中墨两国的深厚情谊，我一定要努力学好中文，去中国留学。”

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