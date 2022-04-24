周阳 国际问题学者

4月21日，国家主席习近平出席博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式发表主旨演讲时，正式提出全球安全倡议（下称倡议）。这是继去年在联合国提出全球发展倡议之后，习近平主席提出的又一重大全球性倡议，是顺应当今时代需求贡献的中国智慧和中国方案，展现了强烈的历史担当和宽广的天下情怀。当下，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，给人类提出了必须严肃对待的挑战。倡议的提出必将对塑造新的国际安全观、维护和促进世界和平方面产生重大而深远的影响。

笔者注意到，习近平主席在倡议中强调了6个坚持，其中之一是“坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，摒弃冷战思维，反对单边主义，不搞集团政治和阵营对抗。”这具有很强的现实针对性，准确点明了国际社会的共同关切。

当前，国际社会高度关注乌克兰局势，该事件已经成为影响全球和平发展的“风暴眼”之一。冷战结束已逾30年，美西方国家仍逆历史潮流而动，用陈旧的冷战思维来看待世界，顽固推行单边主义和霸权主义，妄图用牺牲他国安全的方式实现自身“绝对安全”，这是导致当今世界诸多乱局的主因之一，是典型身子已进入21世纪，头脑还停留在20世纪的例证。

乌克兰危机爆发后，习近平主席同美、英、法、德等西方国家领导人通话或视频会晤时，多次重申中方历来主张和平，反对战争；倡导维护国际法和公认的国际关系基本准则，坚持按照联合国宪章办事，主张共同、综合、合作、可持续的安全观，各方应该共同支持俄乌对话谈判，谈出结果，谈出和平；长久之道在于大国相互尊重，摒弃冷战思维，不搞阵营对抗，逐步构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构。

乌克兰危机给我们观察亚洲安全提供了一面镜子，促使亚太各国深入思考：如何才能在本地区避免重蹈乌克兰危机的覆辙？

本世纪以来，美国不断渲染所谓的“中国威胁论”。小布什政府明确提出“中国是竞争者，不是战略伙伴”。奥巴马政府上台后，推行“亚太再平衡战略”，加大对华制衡的一面。特朗普政府将中国定义为“战略竞争对手”。 拜登政府上台后延续特朗普政府时期“全政府”“全领域”对华遏制策略，推动集团对抗，从强化“五眼联盟”，到兜售“四边机制”、拼凑三边安全伙伴关系、收紧双边军事同盟，在亚太地区排出“五四三二”阵势。美国的上述举动，是坚持冷战思维、单边主义、集团政治和阵营对抗，严重干扰和破坏了亚太国家的团结合作，给亚太安全和稳定带来了严峻的现实威胁和潜在安全隐患。

冷战之后，亚洲一直呈现蓬勃发展的繁荣景象，这主要得益于本地区来之不易的和平与稳定，值得倍加珍惜。正如习近平主席指出的，“我们要继续把亚洲发展好、建设好，展现亚洲的韧性、智慧、力量，打造世界的和平稳定锚、增长动力源、合作新高地。”目前，美国在亚洲以意识形态划线，推行冷战思维、单边主义、集团政治和阵营对抗，正迫使亚洲面临两种截然不同的选择：要么共建开放包容、合作共赢的大家庭，要么奉行冷战思维，搞阵营对抗的小圈子。

全球安全倡议的提出，顺应了时代发展的需求，契合了亚洲人民的共同期待，是中国理念和中国智慧的又一次充分展现。亚洲历经热战冷战，饱经沧桑忧患，深知和平弥足珍贵，发展来之不易。维护亚洲的和平稳定，符合地区国家的共同利益。亚太各国应团结在真正的多边主义旗帜下，以全球安全倡议为指引和遵循，坚持重视各国合理安全关切，秉持安全不可分割原则，构建均衡、有效、可持续的安全架构，反对把本国安全凌驾于他国安全之上的行为，努力维护持久和平、共同发展、开放包容的良好局面，携手开创更光明的未来。

(责编：贾文婷、燕勐)