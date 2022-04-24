海外网4月23日电美媒报道称，后疫情时期美国各行各业纷纷重启，但不少美国上班族重新到办上班之际，却因为高通胀而发现开销大增，他们纷纷抱怨通勤成本太高无力负担。

据《纽约时报》20日报道，软件公司KnowBe4企业总部所在地佛罗里达州清水市，是全美通膨问题最严重区域之一。公司主管先前讨论回归办公室上班方案时，已料想员工可能抱怨工作弹性减少、通勤成本增加，但最近几个月里，越来越多员工则对通胀导致到办花费增加大吐苦水。某些员工因为托儿或找人代为照顾宠物等问题无法解决，而向该公司申请延后回到办公室上班，某些员工则因为如今通勤上班开销增加，向主管表示希望维持远程上班。该公司人力资源部总监表示，如果雇主要求员工回到办公室工作，员工等于要为汽油、餐费多花钱，可能因此抱怨开销增加。

报道指出，与2020年新冠疫情刚发生时相比，如今美国上班族通勤上班的例行开销，包括汽油、咖啡、食品等花费，都已明显提高。今年3月的消费者物价指数比一年前同期增加8.5%，增加幅度为1981年以来最大。美国汽车协会统计显示，今年3月美国汽油价格平均为每加仑4.33美元(约合人民币28.15元)，2019年时平均每加仑则为2.60美元(约合人民币16.90元)。另外，美国沙拉连锁品牌Sweetgreen的去年要价11.20美元(约合人民币72.82元)的餐点，如今变成11.95美元(约合人民币77.69元)。唐恩都乐烘焙坊(Dunkin' Donuts)拿铁冰咖啡也从大约3.70美元(约合人民币24.05元)涨至现在的3.99美元(约合人民币25.94元)。

对于要求员工回到办公室上班的企业来说，加薪压力已经变得越来越沉重。业内人士分析指出，远程上班本来是基于防疫考量的安全措施，但现在已经变成一种成本管控的作法。分析人士表示，之前上班族可能会说“不想通勤上班”，但现在说法已经变成“无力负担通勤上班的开销”。（海外网 侯兴川）

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