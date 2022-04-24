新华社海南博鳌4月22日电 题：跨国公司看好中国广阔市场布局“新经济”

新华社记者周正平、王存福

在海南博鳌小镇，出席博鳌亚洲论坛2022年年会的跨国公司高管，在论坛上介绍了各自企业对中国市场的新投资和新业务。不少跨国公司高管表示，看好中国的广阔市场，对企业未来在中国的发展充满期待。

这是海口综合保税区国际商品展示交易中心内的酒类展示区（2021年5月26日摄）新华社记者 郭程 摄

《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2022年度报告》中介绍，中国率先实现新冠肺炎疫情的有效控制和全面复工复产，产业链供应链稳定运行，部分外迁的生产线再度转回国内；以数字经济为代表的新业态蓬勃发展，目前中国数字经济规模位居全球第二，增速位居全球第一。诸多因素使中国依然是全球主要的投资目的地。

高通公司全球高级副总裁钱堃表示，中国经济长期向好的基本面不会改变，这将为高通及其合作伙伴提供更多发展机遇，也让企业对未来在中国的发展充满期待。

“中国已成为高通全球最大的市场和创新基地之一。”钱堃说，中国以5G、人工智能、物联网、工业互联网等为代表的数字经济实现快速增长，高通公司将继续与中国相关产业融合，共同打造数字经济新生态、新赛道、新模式。

贝宝（PayPal）中国区CEO邱寒说，贝宝已经在中国开展业务一年多时间，主要业务是帮助中国企业将产品更好地销售到海外市场，现在已经拥有3000多万海外商户和4亿多的海外消费者。

“我们是中国对外开放的受益者。”邱寒表示，“我相信中国更高水平的对外开放，将帮助我们在跨境支付以及沟通中国资本市场和海外资本市场方面，扮演更重要的角色。”

这是海南生态软件园园区（2020年4月1日摄，无人机照片）新华社记者 郭程 摄

广阔的中国市场，持续为跨国公司提供新的商机。

看好中国健康消费的发展前景，阿斯利康在海南自贸港落户了互联网医院项目。目前该平台已经有10万名医生上线注册，服务上百万名患者。阿斯利康公司董事长雷夫·约翰森说，疫情后，我们将继续秉持创新的理念，持续加大在华投资，深化与本土企业的合作。我们将依托在中国打造的中国智慧健康创新中心，广泛牵手本土企业伙伴，推进全病程管理创新解决方案落地。

沙特基础工业公司也从中国绿色发展理念中找到了商机。公司副董事长兼首席执行官阿尔-拜延介绍，沙特基础工业公司宣布了自己的碳中和战略，将积极扩大在中国的投资合作。

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