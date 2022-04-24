新华社大马士革4月23日电 记者手记：炮火烧不尽 书香永流传

新华社记者郑一晗 汪健

在叙利亚首都大马士革著名的倭马亚广场边，外观恢宏、庭院开阔的阿萨德国家图书馆格外引人注目。这座建于1978年的图书馆是阿拉伯世界最大、最重要的图书馆之一。

记者日前探访了这座图书馆。沿石阶拾级而上、步入建筑，图书馆空荡的厅堂、陈旧的设施流露出凋敝和落寞，恰如叙利亚图书行业在危机中经历的劫难与困窘。

同行的叙利亚朋友忆起往日国家图书馆的热闹气象：读者络绎不绝，学校、研究机构经常在此举办活动，人们把这里当成求知的殿堂。如今，阅览室大多门可罗雀，电梯年久失修，部分区域因访客太少索性关闭了照明。

乱局、贫困、饥饿、流离失所、战争和人道主义灾难不仅摧毁了叙利亚人的物质财富，也剥夺了他们获取精神财富的机会。对很多当地人来说，在窗明几净的房间里安心阅读一本书，都成了生活中的一种奢侈。

阿萨德国家图书馆馆长埃亚德·穆尔希德告诉记者，叙利亚很多出版社、图书馆和图书仓库在战火中损毁，大批书籍成为灰烬。图书出版行业也面临经济形势恶化、成本高企、人才流失等重重困难。

尽管境况如此艰难，在穆尔希德看来，书籍仍在危机中传递着希望火种，蕴藏着克服险阻的生机和力量。

世界读书日来临之际，众多叙利亚作家、出版商等齐聚国家图书馆，以“叙利亚图书的现实”为主题展开交流研讨。会议一开始，穆尔希德就发出慨叹：“难以想象，如果没有书籍，叙利亚人要如何扛过这场灾难！”

穆尔希德呼吁同行们在提高人们对读书重要性的认识上多做贡献，强调在灰暗的生活中人们更加需要通过阅读启迪思想、培养能力。

近年来，尽管面临资金不足等问题，叙利亚文化部仍坚持每年举办图书博览会等活动，每年发行250余种图书。著作者笔耕不辍，出版机构力推佳作，为图书出版市场的生存发展注入活力。

75岁的叙利亚作家纳比勒·泰洛告诉记者：“书籍是我们忠实的朋友，它敞开自己供你阅其所有，却将你灵魂的秘密悉数保守。”

书籍承载的文明生生不息，书籍沉淀的文化绵延璀璨，像漫长的历史长河中始终不灭的灯塔，照耀着叙利亚人的精神家园。炮火烧不尽，书香永流传。

(责编：苏缨翔、燕勐)