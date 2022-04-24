新华社北京4月23日电 题：阅读无疆界 书香满人间

新华社记者李蓉

4月将尽，绿肥红瘦，“读书不觉春已深，一寸光阴一寸金”，第27个世界读书日此时来临，别有一番意味。世事纷繁多变，书香抚慰人心。阅读无疆界，它是智慧的源泉，心灵的慰藉，能助人拨云见日、跨越精神藩篱。

4月22日，市民在耶路撒冷的街边图书馆看书。4月23日是世界读书日。耶路撒冷有多处街边图书馆，为人们提供免费的图书阅览服务。街边图书馆的图书大多来自机构或个人捐赠，根据语种和类别被有序放置在书架上。各个街边图书馆的具体位置信息可在耶路撒冷市政网站查询，方便人们就近选择。新华社记者王卓伦 摄

古今中外，智慧人生总有书籍相伴，智者对阅读推崇备至。朱熹在《观书有感》中说：“问渠哪得清如许，为有源头活水来。”书籍是活水，能滋养头脑，涤荡灵魂；书籍是顺风和舆马，能助人“声加疾”“致千里”。英国剧作家莎士比亚说，书籍是全世界的营养品。美国特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克称：“我是被书养育长大的。先是书，然后才是我的父母。”

困顿中，阅读无疆界，慰藉了无数恐惧紧张疲惫的心灵。武汉方舱医院里气定神闲的“读书哥”是中国人疫情“照片墙”上醒目的身影，那份镇定和从容让许多人看到了战胜病毒的勇气。西班牙《世界报》网站近日报道，在新冠大流行和经历了两年的隔离生活后，西班牙人的阅读量呈惊人的增长趋势，64.4%的民众在去年将读书作为一种休闲方式，与2012年的47.2%形成了对比，这种增长在数字时代尤其难能可贵。有研究显示，投入阅读可以形成“心流”，过程愉悦，能有效抵御焦虑和不安。

4月22日，一名女子在澳大利亚堪培拉的一家书店内阅读。4月23日是“世界读书日”，让我们一起翻开书本，感受知识的魅力。新华社发储晨 摄

无知是很多仇恨冲突的根源，理解有助于拆除精神藩篱，而广泛阅读、汲取不同文明的精华是消除信任赤字、走向自由王国的第一步。语言学大师季羡林早年迫切想研究中印文化关系，因此立志研习梵文。著名翻译家傅雷将包括巴尔扎克、罗曼·罗兰、伏尔泰等名家在内的大量法国著作译介给中国读者。出于对其在中法文化交流方面所作贡献的认可和尊重，法国驻华大使馆2009年设立了傅雷翻译出版奖，旨在促进法语文学及学术作品在中国的翻译和传播。

西方亦不乏此类先行者。离世不久的美国汉学家、史学家史景迁以深厚的史学素养和生花妙笔，构建起充满人文主义情怀的中国历史图景。其作品破除了西方长期以来“片段化”“臆想化”看中国的弊病，让很多西方读者有机会真正走进中国人的精神世界。

有悲观声音称，以今日西方“文明冲突”“脱钩断链”不绝于耳的态势来看，史景迁这样理性介绍中国的西方学者今后难再有。然而，全球化潮流难以逆转，各国利益水乳交融，沟通合作是大势所趋，文明互鉴、民心互通从长远看更是“刚需”。为理解和信任铺路的智者一定会不断涌现，为沟通和欣赏而阅读的人也会越来越多。

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