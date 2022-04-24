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刚果（金）报告一例埃博拉确诊病例

2022年04月24日08:51 | 来源：新华网
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这是2021年3月21日，医务人员在刚果（金）北基伍省埃博拉治疗中心进行消杀工作。新华社发（阿兰·乌亚卡尼摄）

新华社布拉柴维尔4月23日电（记者史彧）金沙萨消息：世界卫生组织非洲区域办事处23日发布声明说，刚果（金）报告一例埃博拉确诊病例。这是自2021年12月该国埃博拉疫情结束后，再次发现埃博拉病例。

刚果（金）卫生部长姆本加尼23日表示，位于该国西北部的赤道省发现一人患有埃博拉出血热。世卫组织非洲区域办事处同日证实，这名患者为31岁男性，在4月初出现疑似症状，后于4月22日死亡。当地卫生防疫部门分析其样本后确认这是一例埃博拉确诊病例。

这是2021年3月21日，医务人员在刚果（金）北基伍省为当地民众接种埃博拉疫苗。新华社发（阿兰·乌亚卡尼摄）

2021年10月，刚果（金）出现本国第13轮埃博拉疫情，共报告8例确诊病例，其中6人不治身亡。同年12月，刚果（金）宣布该国这轮埃博拉疫情结束。在2018年至2020年，在刚果（金）暴发第10轮埃博拉疫情期间，共报告埃博拉确诊病例3000余例，其中2000多人死亡。

埃博拉出血热是由埃博拉病毒引起的一种出血性传染病，主要通过接触病患或被感染动物的血液、体液、分泌物、排泄物等感染，临床表现主要为发热、出血和多脏器损害，死亡率高达50%至90%。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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